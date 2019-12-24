أحدها بـ240 مليون جنيه.. تفاصيل الـ"100 فستان" بعرض أزياء هاني البحيري

داخل قاعة عريقة، بإحدى فنادق القاهرة الكُبرى، أحتفل مصمم الأزياء المصري، والعالمي، هاني البحيري بعرض الأزياء الـ 100 في مصر، في حفل كبير حضره نجوم الفن والإعلام والمجتمع، احياه الفنان اللبناني وائل جسار، وشهد العديد من المشاهد البارزة، كان على رأسها سعر فستان الزفاف التي ارتدته مي عُمر، وعرض 10 تصميمات للفنانة رجاء الجداوي.

ويرصد "هن" تفاصيل عرض هاني البحيري الـ 100

عرض 100 فستان وتصميم خلال الفاعلية

حرص المصمم هاني البحيري، على عرض 100 فستان، لكي يتناسب مع ضخامة الحدث، بكونه العرض الـ 100 في مصر.

وبدأت الفاعلية بعرض فستان زفاف أنيق ولامع، له أكمام مروحية، بموديل "الأوف شولدر" تألقت به، ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019.

ثم عرض البحيري، العديد من فساتين السهرة القصيرة، الملائمة للحفلات والسهرات، وحفلات الزفاف، التي تميزت بكونها لامعة، ومتعددة الألوان، وممزوجة بين أكثر من نوع من الأقمشة.

ثم عرض المصمم بعض الموديلات لفساتين السهرة الطويلة، المناسبة للفاعليات الفنية، والمهرجانات، والتي تميزت بالأقمشة الشفافة، دون "بطانة"، والأقمشة المُرصعة بالفصوص اللامعة، فضلا عن فتحات الساق، والظهر.

وفي نهاية العرض، قدم "البحيري" عدة تصميمات كلاسيكية، بين البدل، والفساتين، بلوني الأبيض والأسود، ملائمة للمناسبات الاجتماعية، والسهرات.

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رجاء الجداوي تشارك بـ 10 فساتين للسيدات فوق الـ 40

أكدت الفنانة رجاء الجداوي، أنها شاركت المصمم هاني البحيري في تصميم 10 فساتين، موضحة أنها رصت على تصميمات فساتين كلاسيكية، وبسيطة تلائم المرأة فوق سن الـ 40.

حفل غنائي للفنان اللبناني وائل جسار

كانت واحدة من مفاجأت العرض، هو إحياء الفنان اللبناني، وائل جسار الحفل، الذي قدم أغنيتين خلال منتصف الحفل، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، والفنانين.

فستان من الألماس بـ 15 مليون دولار

لفتت الفنانة مي عُمر الأنظار لها، بفستان قصير من الأمام، وبحمالات رفيعة، له "اكستنشن" طويل للغاية من الخلف، بذيل عريض، مُرصع كاملًا بالألماس، مع طرحة طويلة وعريضة مُطعمة بالألماسات الصغيرة.

وأكّد المصمم العالمي هاني البحيري، أنَّ الفستان الذي ارتدته الفنانة مي عمر، في نهاية العرض الذي نظمه أمس، تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه، وذلك في لقاء أجراه معه الإعلامية بوسي شلبي على هامش الحفل.

وكانت بوسي، أكدت أمس، في بداية الحفل، أن الفستان تبلغ قيمته 50 مليون جنيه، الأمر الذي صححه المُصمم فيما بعد، موضحًا أنه مصنوع من الألماس الحر، والأقمشة المصرية.

هاني البحيري يحيي الحضور على نغمات "أنا ابن مصر"

في النهاية خرج "البحيري" برفقة الفنانة رجاء الجداوي ومي عُمر، لإلقاء التحية على الحضور، وذلك على أنغام الأغنية الشهيرة "أنا ابن مصر"، لكونه واحدا من أشهر المصممين المصريين.

جدير بالذكر، إن الحفل شهد حضورا فنيا كثيفا، على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، نهال عنبر، وفاء عامر، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، ولطيفة، كما حضر الحفل الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، والفنان ماجد المصري وزوجته.