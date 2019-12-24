هنأت ابنة الفنانة غادة عادل والدتها بميلادها الـ45، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت مريم مجدي الهواري، عبر "الاستوري" الخاصة بها صورة لها من طفولتها بصحبة والدتها أمام برج إيفل بفرنسا، وعلقت عليها: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى حاجة في حياتي".
وتحتفل، اليوم، النجمة غادة عادل بعيد ميلادها الـ45.
وكان كشف المخرج محمد سامي، مؤخرًا، تفاصيل انسحاب الفنانة غادة عادل، من مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "البرنس"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضح "سامي" في تصريحات تلفزيونية، أن غادة كانت متعاقدة بالفعل على بطولة المسلسل، ولكنها اعتذرت في الأوقات الأخيرة، بسبب عدم تلائم مواعيدها مع مواعيد تصوير المسلسل، وجرى الاتفاق مع الفنانة نور اللبنانية، لتكون بدلا منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من الطفولة.. ابنة غادة عادل تهنئها بعيد ميلادها: أحلى حاجة في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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