تعرف علي أفكار لتنسيق سكارفات شتوية للرجال

أصبح السكارف الشتوي قطعة أنيقة بل وأساسية في خزانة الرجل، ورغم ذلك كثير من الرجال بحاجة لمعرفة المزيد عن طرق تنسيقها.

السكارف أو الوشاح المصمم من الصوف، عُرف في الأصل كقطعة من الأزياء النسائية، بينما انتقلت إلى أزياء الرجال بفضل اطلالات النجوم، لتتحول بمرور الوقت إلى قطعة أساسية يمكن تنسيقها بأكثر من أسلوب.

يضيف السكارف لاطلالة الرجل لمسة عصرية، حتى لهؤلاء الذين لا يرتدون إلا البدلات الرسمية، كما أنها تحميه من برد الشتاء، لاسيما عند اعتماد السكارف المصنوع من الصوف الفاخر.

السكارف الصغير مصمّم للاطلالات الرسمية

بعض الأوشحة أو السكارفات تكون مستطيلة وصغيرة الحجم، وعادةً ما تكون من الصوف المنسوج. هذا الطراز مصمم لاعتماده مع البدلات أو المعاطف الرسمية.

بالطبع، لم تعد ربطة العنق التقليدية هي الاختيار الأفضل لهذا الشكل من الأزياء، بينما يمكنك لفّه على الرقبة مرة واحدة، أو الاكتفاء بوضعه من الخلف ليظل الطرفان داخل سترة البدلة.

أما بالنسبة لاختيار اللون المناسب، ففي حالة الاطلالات الرسمية التي نحن بصدد الحديث عنها، يفضل اختيار سكارف بلون قريب من البدلة، ولكن بظلّ فاتح أو داكن، أما الألوان شديدة التباين هنا، فستقلّل من مدى رسمية الاطلالة.

السكارف العريض مع الجينز

واحدة من أروع اطلالات الشتاء بالنسبة للرجال، هو اعتماد السكارف العريض مع سترة فاخرة وجينز، فهي طريقة عصرية تعزز أناقة الرجل حتى مع اختيار قطع تقليدية من خزانة الشتاء.

في هذه الحالة يُسمح بتباين الألوان، بل يُفضل إضافة سكارف يعطي مزيجًا لونيًّا مبتكرًا، مثل درجات الجملي مع التوتي الداكن، أو ظلال الأزرق.

سكارف مع جاكيت عصري

يمكنك تنسيق سكارف أنيق مع جاكيت شتوي، سواء من خامة الدنيم، أو الجلد، والتصاميم المنفوخة bomber jacket وغيرها من الصيحات الشتوية العصرية.

ليس بالضرورة أن ينسق الجاكيت والسكارف مع جينز، بينما كل موديلات البنطلونات تناسب هذا الأسلوب، وبحسب اتجاه تصميم البنطلون يتم اختيار الحذاء المناسب.

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