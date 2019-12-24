محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: يحتوي الباذنجان على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية اللازمة للجسم زمنها الحفاظ صحة القلب وضبط الكوليسترول والوزن، إلا أن له بعض الأضرار والمخاطر، التي يجب الانتباه لها. لقراءة المزيد: يمتص الحديد من الجسم.. تعرف على أضرار الباذنجان.. اضغط هنـــــا.

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