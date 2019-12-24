5 عادات خاطئة تكوّن "الكِرش".. بينها قلة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يؤرق الكثير، الدهون المتراكمة عند منطقة البطن، ليس فقط للمظهر السيئ، إنما لما يسببه من مشكلات صحية.

وتتراكم الدهون في منطقة البطن بسبب بعض العادات الخاطئة التي نذكرها لكم خلال السطور التالية، وفقًا للرابطة الألمانية للتغذية:

1- قلة النوم

تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول يجب النوم لفترة ما بين سبع وثمان ساعات ليلا.

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2- تناول المشروبات المحلاة

تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء.

3- تناول الأطعمة قليلة الدسم

حذر خبراء التغذية الألمان من أن الأطعمة الموجود على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر بدلا من ذلك، ويجب استبدال هذه الأطعمة بأخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والأسماك، وتجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية لها تأثير مضاد للالتهابات وتساعد على تقليل الدهون في البطن وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.

4- الجلوس لفترات طويلة

يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط إنزيمات حرق الدهون، ويوصى الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال المهام اليومية مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات وصعود السلم بدلا من المصعد الكهربائي.

5- تناول الطعام متأخرا

عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل، ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.