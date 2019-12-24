ملح وألوان.. أجمل الأماكن الطبيعية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحتوي كوكب الأرض على العديد من الأماكن السياحية التي تتمتع بطبيعة خلابة لم تتدخل فيها اليد البشرية بشكل أو بآخر حتى الآن.

نقدم لكم بعض من هذه الأماكن حول العالم، يمكنكم زيارتها والاستمتاع بها، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

- نهر Caño Cristales، كولمبيا

يعرف هذا النهر باسم "نهر الألوان الخمسة"، أو نهر الرينبو، بسبب جمال مياهه التي تعكس تنوع الألوان الطبيعية في الفترة من يوليو إلى نوفمبر، حيث تزهر نباتات "Macarenia clavigera" في قاع النهر عاكسة ألوان الأصفر والأخضر والأزرق.

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- كهف Waitomo Glowworm، نيوزيلاندا

يتميز هذا الكهف بالآلاف من اليرقات "الديدان" المضيئة في المكان، الذي يمثل تجربة مثيرة للزوار.

- بحيرة Lake Hillier

تتمتع هذه البحيرة بالفقعات الوردية، التي لا يعرف أحد سببها لها، لكن البعض يعتقد أن بعض الطحالب أو بكتيريا halobacteria. الوردية.

- غابة الصخور، الصين

تحتوي الغابة على 150 نوعا من الصخور المربعة، التي يعود تاريخها إلى 270 مليون سنة وتكونت بفعل المناخ وعوامل التعرية.

- بحيرة الملح في بوليفيا

تراكمات الملح في المكان خلقت سطح عاكسا كالمرايا للسماء والغيوم، على مساحة 4050 ميل مربع من جبال ألتيبلانو.