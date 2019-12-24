بـ241 مليون .. مي عمر بفستان مبهر في ديفيليه هاني البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد - تصوير: علاء أحمد أطلت الفنانة مي عمر بفستان زفاف في عرض أزياء المصمم المصري العالمي هاني البحيري، والذي يحمل رقم 100 في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية. خطفت "مي" الأنظار في ختام الديفيليه بفستان زفاف مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، يبلغ ثمنه 15 مليون دولار بما يعادل 241 مليون جنيه مصري، وجاء التصميم باللون الفضي للامع، بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات. واتسم الموديل بقصة قصيرة من الأمام، مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل، وحرص هاني البحيري على اعتماد الأقمشة المصرية بدلًا من الخامات الفرنسية والمستوردة.

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