رسمات أيلاينر ابيض لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - نمّقي مكياج عينيكِ بنغمات من اللّون الأبيض الثلجيّ هذا الشتاء وبخطوط الآيلاينر البيضاء، كذلك الرموش البيضاء الثلجيّة والخطوط الهندسيّة على الجفون، فاللّون الأبيض في مكياج العيون من أبرز صيحات الجمال لشتاء 2020.

رسومات عيون هندسيّة باللّون الأبيض

رسومات عيون باللون الأبيض

استبدلي الـ أيلاينر الأسود الكلاسيكيّ هذا الشتاء بالآيلاينر الأبيض السائل، حدّدي به الجفن العلويّ عند خطّ الرموش برسم مجنّح يعزّز من ضياء وسحر عينيكِ.

جرّبي أيضاً الكحل الأبيض لتحديد وتوسيع العينين من خلال تمريره على الخطّ السفليّ من الداخل ولرسم خطوط هندسيّة على الجفن بأساليب مبتكرة وعصريّة مستوحاة من عروض الأزياء الجديدة ومن مكياج نجمات هوليوود.

الماسكرا البيضاء

الماسكرا البيضاء

اعتمدي الماسكرا البيضاء بدلاً من السوداء لمكياج لافت وجريء أو استعيني بالرموش البيضاء المزيّفة، قومي بتركيبها على كامل خطّ الرموش الطبيعي لإطلالة دراميّة للمناسبات المسائيّة، أو ثبّتيها على الزوايا الخارجيّة فقط.

ظلال العيون البيضاء

ظلال العيون البيضاء

وحّدي لون البشرة بالكامل لإبراز ظلال العيون البيضاء بشكل لافت وساحر، قومي برسم الظلال البيضاء على الجفون العليا أو بشكل مجنّح عند الزوايا الخارجيّة للعينين أو على دمعة العين.

لا تستغني عن الريشة الرفيعة لرسم خطوط هندسيّة مبتكرة وغير مألوفة بالظلال البيضاء على الجفون بشكل مسحوب إلى الأعلى وإلى الخارج لنظرات ساحرة ولافتة.

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