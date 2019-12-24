أفضل كونسيلر بحسب اختيار خبراء تجميل النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - الكونسيلر أو خافي العيوب، حلّ قوي لإخفاء أحلك الدوائر المظلمة، وبقع الشمس غير المرغوب فيها حول العيون في غضون ثوانٍ.
ولكن مع عدد لا يحصى من خيارات الكونسيلر المتاحة، والتي تتراوح بين ظلال العيون وكريمات تغطّية، كيف يمكن اختيار الأفضل؟ عدنا إلى خبراء مكياج يعملون مع النجمات، أمثال جنيفر لوبيز وجيجي حديد، وإميلي راتاجكوفسكي، الذين فتحوا مجموعاتهم وكشفوا النقاب عن أفضل الأنواع.
ماري فيليبس
تقول خبيرة التجميل ماري فيليبس، التي عملت مع الجميع من جنيفر لوبيز إلى كريسي تيغن: "أحب في كونسيلر La Mer مستوى التصبّغ والتغطية الخفيفين. إنّها فائقة الترطيب، وهي رائعة بشكل خاص للعيون أو الشوائب".
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باتي دوبروف
تقول باتي دوبروف، التي عملت كخبيرة مكياج لغوينيث بالترو، وداكوتا جونسون، عن كونسيلر Laura Mercier"هذا هو المخفي الحقيقي للبقع والشوائب. فهو يجمع بين الظلّ بشكل مثالي وتركيبة الكريما الجافة."
هونغ فانغو
يقول هونغ فانغو،الذي عمل مع سيلينا غوميز وإميلي راتاجكوفسكي، وتايلور هيل عن كونسيلر Nars: "هذا المخفي هو خيار رائع لأيّ شخص يحتاج إلى تغطية كاملة. إنّه يأتي في مجموعة كبيرة من الظلال وهي جيدة للبشرة العادية إلى الجافة."
باتريك تا
يقول باتريك تا، الذي يعمل على أسماء مثل إليساندرا أمبروسيو وأوليفيا مون ، "أحب خلط مزيج NARS المخفي بالكريمة، مع هذا الخيار الشفاف من بيكا، لأنه يغطى أيضًا تهيّج الجلد. عادةً لا أضع تحت العينين كثيرًا، ولكن عندما أفعل ذلك، لن تتجعّدا أبدًا".
مايكل أشتون
مايكل آشتون، فنان مكياج أديل يستخدم كونسيلرMarc Jacobs Beauty Remedy pen بخاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في العين، انتعاشًا سريعًا للتأكد من أنها تبدو مرتاحة. وهو يحتوي على صبغة كافية لإخفاء أيّ سواد.
نام فو
يوضح فنان المكياج نام فو، أنّ "الشيء المفضل لديّ في الكون- ولم أجد شيئًا في السوق مثله - هو كونسيلر شيسيدو الذي يُستخدم كخافٍ للعيوب". يوصي فو بتطبيق التركيبة الغنية بالرطوبة باستخدام فرشاة مسطحة، ثم لفها ودفعها إلى أسفل العينين باستخدام Beauty Blender."
كارولا غونزاليس
كارولا غونزاليس، المرأة التي تقف وراء توهّج كيري واشنطن، تفضّلLe Correcteur de Chanel،"لتركيبتهالخفيفة واندماجه القوي مع الجلد، ولأنّه يدوم أكثر من غيره".
أندريا تيلر
بالنسبة للحلول التي تقدمها الصيدليات التي توفر التغطية والترطيب، يقترح فنان المكياج أندريا تيلر ممحاة الدائرة السوداء.Maybelline يقول تيلر، الذي عمل مع هيلي بالدوين وأوليفيا باليرمو: "أنا أحب هذا المنتج بسبب إسفنجته، إنّه ناعم للغاية ويمتزج بشكل جميل."
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