طرق إزالة النمش من الوجه.. ونصائح للوقاية منه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - مع انقضاء فصل الصيف، يكثر بحث النساء عن طرق إزالة النمش من الوجه، إذ تختلف أساليب معالجة النمش مع اختلاف أنواعه والتي تختلف بدورها مع اختلاف المسببات، ولكن مهما تنوّعت الأسباب والتسميات وطرق المعالجة تبقى الحالة واحدة ألا وهي نمش بحاجة إلى إزالة.

في ما يلي سنطلعكِ على اختلاف أنواع النمش وتنوّع طرق علاجه مع تقديم نصائح للوقاية كي تتجنّبي الوصول إلى مرحلة الإصابة والعلاج.

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أنواع النمش :

النمش



تختلف أنواع النمش مع اختلاف الظروف المسبّبة فتنقسم إلى نوعين يختلفان من حيث الخصائص والميزات.



النوع الأول: الإيفيلدات

هو النوع الأكثر شيوعاً بين الناس، تظهر الإيفيلدات غالباً بسبب وجود العامل الجيني الذي يؤدي إلى زيادة في إنتاج صبغة الميلانين في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور هذه البقع في أماكن مختلفة من الجلد، كما تكون هذه البقع بحواف غير منتظمة، وذات لون يتراوح من اللون الأحمر إلى اللون البني الفاتح. تظهر الإيفيلدات في مناطق مختلفة من الجلد وغالباً ما تكون في منطقة اليد، والرقبة، والصدر. كما تصبح الإيفيلدات أفتح مع التقدم في العمر.

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النوع الثاني: التصبغات الشمسية

هو النوع الأقل شيوعاً بين الناس، كما يتضمن العديد من التصبغات الجلدية الأخرى، مثل البقع الشمسية التي تظهر عند كبار السن، تكون التصبغات الشمسية على شكل بقع منتظمة الشكل، يتراوح لونها من اللون الأصفر الفاتح إلى اللون البني الغامق، وعادة ما تظهر بلون أغمق من لون البقع من النوع الأول خاصة في فصل الصيف، حيث يبدأ لون هذه البقع بالبهتان تدريجياً عند قدوم فصل الشتاء. ولكن لونها يصبح أقوى مع التقدم في العمر.

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طرق إزالة النمش:

النمش

- الكريمات الطبية:

مثل كريم الهيدروكينون الذي يحتاج إلى وصفة طبية من طبيب الجلد، وكريم الريتينويد أو ما يعرف بمركب فيتامين أ، حيث يستخدم لتخفيف النمش، وعلاج الجلد المتضرر من أشعة الشمس، ومنع ظهور النمش مرةً أخرى.

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- التقشير الكيميائي:

يعمل التقشير الكيميائي على التخلص من النمش؛ حيث يعتمد التقشير الكيميائي على استخدام محلول كيميائي مثل حمض الجليكوليك لتقشير الجلد المتضرر، والذي عليه بقع نمش؛ حيث يتغلغل هذا الحمض للطبقات المتوسطة من الجلد مزيلاً الجلد التالف، ومكوناً خلايا جديدة. ويستغرق ظهور نتائج التقشير على البشرة أسبوعين، ويتطلب أثناء ذلك تجنب التعرض للشمس، واستخدام مرهم بشكل يومي، وبعض الأدوية المضادة للعدوى الفيروسية.

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العلاج بأشعة الليزر:

يعتمد العلاج بالليزر على استخدام نبضاتٍ من الضوء المركّز والمكثف يركّز على المناطق المتضررة من الجلد. وهو آمنٌ بشكلٍ عام. وتحتاج البشرة لأسبوعين بعده حتى تُشفى من آثاره، ويتطلب العلاج به عدّة جلسات، وتُعدّ احتمالية ظهور ندوب بعد الخضوع له قليلة جداً.









نصائح للوقاية من النمش:

النمش



- وقاية البشرة من التعرض لأشعة الشمس: تجنب التعرض للشمس قدر الإمكان وتجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الذروة للشمس التي هي 10:00 حتي 16:00



- لأنّ الوقاية خير من قنطار علاج عليكِ باستخدام واقي الشمس الذي يحتوي على عامل حماية 30 أو أكثر قبل ربع ساعة من مغادرة المنزل على أن يُجدد كل ساعتين كما يجب وضعه بعد السباحة، أو بعد التعرق الشديد.

تجدر الإشارة إلى أنّ الواقي لن يخلّص البشرة من النمش ولكنه يساعد على منع ظهوره.



- التأكد من انواع الأدوية أو منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها وتؤدي إلى انتاج الميلانين الزائد، والذي يمكن أن يسبب فرط التصبغ .

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- يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الأطعمة الغنية بفيتامين C وحمض الفوليك للحصول على نتائج جيدة، وتناول الكثير من الفواكه والحمضيات و الخضار الورقية الخضراء والحبوب الكاملة واللوز.



- مراجعة الطبيب المختص: وذلك في حال ملاحظة بداية ظهور النمش أو تغيرات في حجم، أو لون، أو شكل النمش، حيث إنّ الطبيب في هذه الحالة سيختار العلاج الملائم، ويشخص مدى خطورة النمش أو عدمه.

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