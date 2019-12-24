تألّقي بألوان أظافر منعشة في موسم الاحتفالات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - خطوة بسيطة لكنها مهمة، تضيف ل اطلالتكِ لمسة أنثوية ناعمة، طلاء الأظافر من الخطوات التي تكمل اطلالة الصبية بجانب تسريحة الشعر والمكياج، ولكي تكملي اطلالتك الناعمة في موسم الاحتفالات
إليكِ أبرز ألوان الأظافر .
اعتمدي على الألوان الفاتحة والحيوية قدر الإمكان، بخاصة في مناسبات النهار، أو عند استقبال الضيوف والأقارب في البيت، مثل الازرق بدرجاته الغامة والفاتحة زبدرجة الفيروزي، والتي تناسب أكثر، ملابسكِ البيضاء، أو لون الفيروزي.
إذا وقعتِ في حيرة كبيرة، اختاري اللون الأبيض، وهو ما يناسب جميع اطلالالتكِ المختلفة، بخاصة مع العبايات الصيفية، والمكياج الترابي الناعم.
إذا كنتِ تميلين لوضع أحمر الشفاه الغلوس الوردي، نسّقي معه طلاء الأظافر الوردي، بدرجات البينك أو الخوخي، لطلّة شبابية، والتي تناسب أكثر الصبية العشرينية.
الدرجات الداكنة لا غنًى عنها في ألوان طلاء الأظافر، ولا غنًى عنهاأيضًا في السهرات ، وجلسات الصديقات، اعتمديها بالألوان مثل الأسود، والبرغندي، والأحمر الداكن، مع مكياجك الكامل، وأحمر الشفاه الداكن، لاطلالة كلاسيكية أنثوية.
إذا كانت وجهتكِ الشاطىء في العيد، اعتمدي على درجات الميتاليك، أو ضعي اكسسوارات طلاء الأظافر اللامع، لتداعبي أشعة الشمس باطلالتكِ، لاطلالة مخملية ناعمة.
إليكِ بهذا الألبوم أجدد ألوان طلاء الأظافر، لتختاري منها ما يناسب اطلالتكِ في العيد.
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