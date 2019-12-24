أضرار الفيلر للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - الفيلر هو عبارة عن مجموعة من المواد التي يتم حقنها في الجلد لنفخ منطقة معينة، ولتخفيف ظهور التجاعيد، وكذلك يستخدم في امتلاء الشفتين لتكبيرهما، ولن يتم إجراء عمليات جراحيه لحقن الفيلر، لذا هو مجرد علاج تجميلي باستخدام الحقن.

الحقن بالفيصلية لا يحتاج إلى سن معينة لإجرائه، فهو يعمل على استعادة الشباب والحيوية واستعادة النضارة للوجه، وكذلك علاج الهالات السوداء تحت العينين ونفخ الشفتين، ورغم فوائده التي ذكرت في السطور السابقة إلا أن لحقن الفيلر أضراراً.

أضرار حقن الفيلر للوجه:

حقن الفيلر يصيب بالحساسية

الإصابة بالحساسية

تعاني بعض السيدات من الحساسية وتهيج البشرة نتيجة عدم تقبل الجلد المادة التي تم حقنها أو نتيجة عدم تعقيم حقن الفيلر.

انسداد الشرايين والسكتة الدماغية

قد يسبب حقن الفيلر انسداد الشرايين والسكتة الدماغية نتيجة المواد التي تم حقن الوجه بها، سواء من مصادر نباتية أو حيوانية، فالمؤكد أنها ليست آمنة مائة في المائة.

ظهور أورام حميدة

يسبب الفيلر في ظهور أورام حميدة نتيجة التكتلات والكدمات التي يسببها نتيجة حقن المنطقة بالمادة وتحتاج إلى تدخل جراحي للتخلص من هذه الأورام.

ضعف الرؤية

حقن الفيلر يصيب بضعف الرؤية

قد تسبب حقن الفيلر في الوجه مشكلة في الرؤية نتيجة تسرب مادة الكولاجين إلى الشرايين القريبة من العين، مما يؤدي إلى انسدادها أو الإصابة بالعمى.

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الورم الحبيبي

الورم الحبيبي أو الحويصلات الصغيرة تحدث نتيجة عدم تقبل الأجسام المضادة في الجسم المادة المحقونة وتتعامل معها على أنها مادة دخيله، فتعمل الأجسام المضادة على محاربة مادة الفيلر، وينتج عنها الورم الحبيبي أو حويصلات صغيرة، وفي حالة حدوث ذلك فلا بد من التدخل الجراحي.

ظهور الكدمات والتكتلات

قد تظهر التكتلات نتيجة عدم توزيع المادة المستخدمة في الحقن بشكل مناسب، فيؤدي إلى تجميعها في منطقة معينة تظهر على هيئة تكتلات، وفي هذه الحالة تحتاج إلى تدخل جراحي لعلاجها.

تصبغات الجلد

فيلر الوجه يسبب مشاكل جمالية

وغالباً ما يكون تصبغ البشرة هو عرض موقت وسوف يختفي مع الوقت، حيث تصبح المنطقة التي تم حقنها متغيرة اللون لتصبح سوداء، أو فاتحة اللون، ولكن في حالة عدم اختفاء هذه التصبغات ينبغي مراجعة الطبيب المختص.

نزيف داخلي

قد يصيب الجلد نزيف نتيجة نفخ الوجه بالفيلر، ويظهر على شكل بقع جلدية في المنطقة التي تم حقنها، وتتلون باللون الأزرق، أو الأحمر الغامق، أو الأرجواني، وفي هذه الحالة لا بد من زيارة الطبيب المختص في حاله زيادة حجم البقع.

الإصابة بالعدوى

من أعراض الإصابة بالعدوى انتفاخ المنطقة التي تم حقنها والحكة، أو الإصابة بقرحة جلدية، وينبغي مراجعة الطبيب المختص.

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