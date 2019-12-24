كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تبعث قصات الشعر القصيرة بالكثير من الجرأة والأناقة والمظهر العصري وقد تنوعت هذه القصات في الآونة الأخيرة وكانت آخرها وأبرزها قصة الكاريه المميزة التي تصدرت أبرز القصات على منصات عروض الأزياء العالمية وعلى السجادة الحمراء أيضا.



ولتجديد قصة الشعر الكاريه المفضلة لديك، اخرتنا لك منها صيحة جديدة تعرف باسم قصات شعر كاري سويدي والتي تعتمد على الخصلات الأمامية بطول يفوق الخصلات الخلفية حيث تبدو من الخلف بشكل مدور وأقصر ما يجعل الشعر يبدو أقوي وأجمل كما يعزز من أنوثة وجمال الشعر مع مختلف الصبغات والخصلات الملونة.

تسريحات قصات شعر كاري سويدي

نجمات العالم بقصة الكاري

يمكنك تصفيف الشعر الكاريسي السويدي بأساليب متنوعة منها القصة العشوائية بخصلات طبيعية متموجة وبفرق عفوي غير محدد لاطلالة تليق بأوقات النهار وعطل نهاية الأسبوع أو بخصلات ناعمة ومسترسلة مع الفرق الوسطي العميق لمظهر انيق وفاخر يليق بالسهرات والمناسبات مع الحواف أو النهايات الحادة على الجانبين بطول غير متماثل مع باقي الخصلات من الوراء. كما يمكنك اعتمادها بشكل قصير جدا او بطول لافت بين منتصف الرقبة والكتفين على غرار النجمات.



جربي أيضا الغرة المستقيمة المنسقة بتناغم مع قصة الكاري السويدي بأسلوب تايلور سويفت وفانيسا هادجنز أو مع الغرة الجانبية الطويلة او القصيرة لمزيد من الأنوثة بأسلوب النجمة إميلي راتاجكوسكي ودوا ليبا أو بطول متساوٍ على الجانبين من دون غرة تماما بأسلوب جنيفر لوبيز وجوردان دان وإيرينا شايك.



تابعي ألبوم الصور المرفق واعتمدي قصات شعر كاري سويدي متمايلة بطول قصير او متوسط وبجرأة لا مثيل لها وبأسلوب لافت مواكب للموضة على طريقة النجمات العالميات.

سيلينا غوميز

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زندايا

تايلور سويفت

كايلي جينر

ديمي لوفاتو

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