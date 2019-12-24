فساتين هنا الزاهد.. ما رأيكِ بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - هنا الزاهد تُعتبر اليوم واحدة من أكثر النجمات الشابات شهرةً في الوطن العربي، ومن أكثرهنّ جمالًا أيضًا، لا سيما وأنها تتمتع بملامح أوروبية ناعمة وجمال طبيعي لافت، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص الانستقرام، يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 10 ملايين متابع، تستعرض لهم بشكل دوري اطلالاتها في مختلف المناسبات، لكنّ هذه الاطلالات أحيانًا تكون موفقة وأحيانًا تكون مبهرجة، لا سيما في ما يتعلق بالأزياء السواريه التي تعتمدها للسهرات والسجادة الحمراء، واليوم جمعنا بالصور مجموعة من فساتين هنا الزاهد، شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.



اطلالة ناعمة في فستان أبيض قصير اعتمدتها هنا الزاهد:

فستان أبيض قصير اختارته هنا الزاهد



من اطلالات هنا الزاهد الأنيقة والموفقة، كانت في فستان قصير باللون الأبيض بقصة البليزر، وجميعنا نعلم أنّ فساتين البليزر هي من الأكثر رواجًا هذه الفترة، وتصميم الفستان الذي اختارته ناهد كان أنثويًّا مع أزرار الكريستال والكشكش الناعم الذي زينه، وقد ناسبها كثيرًا وكانت قد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك من غوتشي Gucci.

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فستان أسود بكتف واحدة اختارته هنا الزاهد:

فستان أسود كتف واحد اختارته هنا الزاهد



مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي شاهدنا هنا الزاهد في فستان باللون الأسود، مصنوع من قماش الترتر والمخمل بقصة الكتف الواحدة، وله فتحة طويلة على الساق، تصميم الفستان مميز وناسب هنا كثيرًا، لكنّ اعتراضنا هنا على الصندل الذي اختارته معه، حيث كان يفضل لو انها استبدلته بتصميم أكثر نعومة.

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هنا الزاهد في أحدث اطلالاتها بتصميم غير موفق:

فستان من الشيفون بدرجات اللون الزهري اختارته هنا الزاهد





فاجأتنا هنا الزاهد مؤخرًا في اطلالة غير موفقة أبدًا، اختارت فيها فستانًا من قماش الشيفون بدرجات اللون الزهري، تصميم الفستان مشابه كثيرًا لأحد فساتين المصمم اللبناني هاس إدريس، وكذلك تنفيذ الفستان كان رديئًا ومبتذلًا نوعًا ما، وهذه الاطلالة تُعبتر من أخطاء هنا الزاهد في الموضة.

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اطلالة راقية لهنا الزاهد على السجادة الحمراء:

اطلالة أنيقة لهنا الزاهد في فستان أسود براق





برأيي أنّ هذه الاطلالة لـ هنا الزاهد هي الأجمل لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن، حيث إنّ تصميم الفستان الناعم مع الياقة المغلقة والأكمام الطويلة والظهر المكشوف، أنيقة وجذابة جدًّا، وكذلك فإنّ قماش الفستان المطرز بالترتر البراق والريش الذي زينه من الأسفل، بدا فاخرًا جدًّا على السجادة الحمراء، تنسيق الاكسسوارات موفق وهنا بدت متألقة وجميلة في هذه الاطلالة.



فساتين هنا الزاهد أحيانًا أنيقة وأحيانًا غير موفقة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل لها على السجادة الحمراء أو في المناسبات الرسمية.

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