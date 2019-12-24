إطلالات شتوية من هبة الدري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تميزت الفنانة المصرية هبة الدري مؤخرًا بأزياء أنيقة تناسب فصل الشتاء القادم، وقد جمعنا لكِ أجملها لتستوحي منها أفكارًا انيقة لإطلالاتك الشتوية.

إطلالات هبة الدري



ظهرت هبة ببنطال أسود قطني من علامة نايك وبلوزة رمادية برقبة وأكمام طويلة للوك رياضي بسيط، وأطلت ببنطال أحمر برغندي وجاكيت أصفر مزين بنقوش حمراء، وأكملت مظهرها الشبابي بحقيبة حمراء للخصر، وتميزت ببنطال ومعطف واسعَيْن باللون الكحلي مزينَيْن بنقوش بيضاء مع بلوزة بيضاء وحقيبة كحلية لإطلالة أنثوية عصرية، وتألقت في ستايل شبابي أنيق وناعم ببنطال جينز أزرق وبلوزة بيضاء ومعطف طويل سماوي.

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إطلالات هبة الدري



وتجملت ببليزر وبنطال باللون الزهري مع بلوزة بيضاء، وتزينت بجاكيت أحمر من علامة نايك مع بنطال أسود وبلوزة رمادية لمظهر بسيط وعملي، واختارت في إطلالة أنثوية مفعمة بالحياة بنطالًا أسود وبلوزة بيضاء ومعطفًا زهريًّا طويلًا من الفرو، ونسَّقَتْ معطفًا كحليًّا مع بنطال أسود وبلوزة بيضاء لستايل عملي أنيق، وتزينت بوشاح شتوي مع بنطال جينز وبلوزة بيضاء للوك أكثر بساطة، وتأنقت ببنطال جينز وبلوزة بيضاء مع بليزر أبيض برسوم زرقاء لإطلالة أنيقة وعملية.

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