عبايات شتوية موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تميزت عبايات 2019 بالتصميمات العصرية التي تناسب جميع الأذواق، لا سيما الشابات، وأتت الكثير من الموديلات بخامات تصلح لاطلالات الشتاء مثل الصوف والمخمل والتويد، هذا بخلاف القطع المصممة على طراز المعطف الترنشTrench coat.



كوني السباقة في تبنّي آخر صيحات العبايات هذا الشتاء، إليكِ آخر التصميمات.



عبايات مخمل موضة 2020

عبايات مخمل



طغت فخامة المخمل على إبداعات المصممين، ووُظف لتصميم عبايات شتوية تميزت بقصاتها العصرية المستوحاة من ستايل المعاطف الطويلة، لا سيما المعطف المزين بالأزرار على الجانبين Double breasted coat، رصدنا لدى ماركة Abati boutique عبايه سوداء مزودة بحزام يحدد الخصر وعبايه صفراء مزينة بكسرات على الأكتاف والخصر، كما أحببنا العبايه السوداء المزينة بتطريز ناعم في القسم السفلي منها، من توقيع KM Collection.

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عبايات تويد موضة شتاء 2020

عبايات تويد موضة شتاء 2020



حرصت ماركة موزان Mauzan على تقديم عبايات مصممة من التويد الفاخر ضمن مجموعتها الأخيرة، والتي استوحتها من ستايل السترات الكلاسيكية من شانيل Chanel، حتى أنها زُودت بأزرار ذهبية على غرار الدار الفرنسية العريقة، قطعة مثالية ستدخل لمسة تجدد على اطلالتكِ الشرقية في الشتاء.

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عبايات بطبعة المربعات

عبايات بطبعة المربعات

كما ذكرنا سابقًا اللمسات العصرية، كانت عنوان مجموعات العبايات الجديد، لذا لم نستغرب توافر عبايات مزينة بطبعات المربعات الرائجة لدى ماركة Abati boutique، وتميزت بالياقات العريضة والياقات على الجانبين، قطعة يمكن التوجه بها إلى المكتب، كذلك العبايات الرمادية لدى Memash وبليتش Bleach.

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عبايات بطبعة houndstooth الرائجة

عبايات بطبعة houndstooth الرائجة



طالت طبعة الـ houndstooth الدارجة العبايات الشرقية، والتي تتميز بالمزج بين اللونين الأبيض والأسود، والنتيجة اطلالة فخمة يمكن التأنق بها على مدار اليوم، ننصحكِ بتنسيق عباية ماركة By Nouma مع حقيبة وحذاء باللون الأحمر.

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