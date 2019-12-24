حقائب على شكل صندوق لإطلالة مفعمة بالكلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تحجز حقائب اليد حيزاً كبيراً من الاكسسوارات الأساسية التي تختارها السيدات مع مختلف إطلالاتهن، سواء كانت إطلالات كلاسيكية أو إطلالات كاجوال يومية.

وبطبيعة الحال، تختلف خيارات السيدات لهذه الحقائب على اعتبار أن بعض التصاميم قد تليق بالإطلالات الكلاسيكية، وبعضها الآخر يليق بالإطلالات العصرية والكاجوال اليومية.

ولشتاء 2020، برزت الحقائب على شكل صندوق بتصاميم حديثة وجديدة وبألوان زاهية جعلت منها محط أنظار الجميع كقطعة أساسية لهذا الموسم.



حقائب يد على شكل صندوق باللون الأسود

حقيبة بتصميم صندوق باللونين الأسود والذهبي من Versace



لا يجب التخلي عن اللون الأسود في إطلالات الشتاء، فهذا اللون يتصدر قائمة الألوان الأساسية في إطلالات الشتاء.

ولهذا الأمر رأينا العديد من الدور العالمية تقدم حقائب يد على شكل صندوق باللون الأسود، وأبهرتنا دار Versace بحقيبتها ذات اللون الأسود مع مقبض ذهبي اللون وتطريز ذهبي أنيق ولافت.

أما Alexander McQueen فقد اكتفى بتقديم حقيبة باللون الأسود بتصميم صندوق صغير الحجم مع مقبض من الجلد الأسود.



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حقائب يد على شكل صندوق مزينة بنقشات

حقيبة بتصميم صندوق مزينة بنقشات ملونة من Dolce and Gabbana



الحقائب الكلاسيكية قطعة أساسية في خزانتك بكلّ تأكيد، لكن الحقائب ذات التصاميم العصرية والكاجوال لا يجب أن تغيب عن خزانتك أيضاً.

وهذا ما رصدناه في الحقيبة من Dolce & Gabbana التي جاءت باللون الأسود مع نقشات ورود ملونة بتصاميم متنوعة وبأشكال مختلفة.

في حين أبهرتنا حقيبة Gucci بنقشات حملت شعار الدار والأحرف الأولى من اسمها، وهذا ما أعطاها فخامة وجاذبية أكثر.



حقائب يد على شكل صندوق باللون البني

حقيبة بتصميم صندوق باللون البني الأنيق من Fendi



اللون البني كان ترند هذا الشتاء بجدارة، فقد برز في الكثير من قطع الملابس والاكسسوارات وغيرها الكثير. وبالطبع كان حاضراً في حقائب اليد الترند لهذا الموسم.

واستطاعت دار Fendi أن تبهرنا بحقيبتها ذات شكل الصندوق التي جاءت مزينة بنقشات حملت الحرف الأول من شعار الدار بشكل أنيق وجذاب.



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