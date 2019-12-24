ملابس محجبات باللون الأبيض موضة موسم شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تعودنا في الفترات السابقة، أنّ اللون الأبيض من الدرجات الخاصة بمواسم محددة كالصيف والربيع، إلا أنه أصبح دارجًا بقوة منذ الشتاء الماضي، ويبدو أنه أصبح من الألوان المفضلة لدى مدونات الموضة هذا العام، ولن نستثني المحجبات منهن.

فلم يكن من الصعب على الإطلاق، أن نبحث عن اطلالات لـ ملابس محجبات باللون الأبيض، فالكثير من الفاشينيستات ألهمتنا باطلالات أنيقة، وتنسيق عصري لقطع مميزة باللون الأبيض موضة شتاء 2020.

وقد اخترنا لكِ أبرزها لتعتمدي أنتِ أيضًا هذا اللون على طريقتكِ، أو من وحي مدونات الموضة المحجبات.

البلوفر والتنورة باللون الأبيض من الفاشينيستا هاجر لاطلالة محايدة

البلوفر والتنورة باللون الأبيض من الفاشينيستا هاجر لاطلالة محايدة



لفتنا هذا اللوك المخملي المحايد من الفاشينيستا هاجر، اعتمدت فيه التنورة البليسيه المكسرة وهي إحدى القطع الشتوية البارزة، نسقت معها بلوفر بلمسة لامعة، مع بوت الساق الأبيض، والتوربان باللون الأبيض، لكنها كسرت حيادية اللوك بحقيبتها الزرقاء صغيرة الحجم.

تابعي المزيد: أزياء محجبات..لإطلالتكِ الكاجوال في شتاء 2020



دلال الدوب باطلالة محايدة باللون الأبيض

دلال الدوب باطلالة محايدة باللون الأبيض





بالطبع نعرف كم تعشق دلال الدوب هذا اللون، وقد ارتدت هذا الموسم اطلالة كاملة بهذا اللون، مع البنطلون القماشي القصير، وبلوزة طويلة مطرزة بالدبابيس الفضية اللامعة.

واعجبنا اختيارها للحذاء المدبب ذي الكعب النحاسي، وشنطة متوسطة الحجم بتطريزات نحاسية وبيضاء، أضافت لمسة شبابية للوك.

تابعي المزيد: أزياء محجبات ..موضة المعاطف الطويلة للشتاء من الفاشينيستا



المعطف الأبيض الفرو من لينا أسعد

المعطف الأبيض الفرو من لينا أسعد





أما لينا أسعد فقد اختارت الأبيض بمعطفها الفرو، وهو من القطع المميزة التي ننصحكِ باعتمادها هذا الشتاء، نسقتها مع بنطلون جلد أسود، وسكارف أبيض، وقبعة الرأس الشتوية باللون الرمادي الثلجي.

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أمية زين باللوفر الصوف عالي الرقبة باللون الأبيض

أمية زين باللوفر الصوف عالي الرقبة باللون الأبيض





أما المدونة أمية زين فقد اعتمدت الأبيض مع البلوفر الصوف عالي الرقبة، ونسقته مع تنورة من الصوف الخفيف وواسعة، وأضافت لمسة من الحزام الذهبي للوك، للمسة أنثوية، وأيضًا تمنحها مظهرًا رشيقًا.

واختارت الحجاب المخملي باللون النود الثلجي، وهو من الدرجات التي تناسب اللون الأبيض بقوة خاصة في شتاء 2020.

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