القلائد الضيقة على الرقبة..مجوهرات لا غنى عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تتميز قطع المجوهرات الأنيقة بقدرتها على منح أي إطلالة سواء كانت كلاسيكية رسمية أو عصرية كاجوال، الفخامة والرقي بشكل واضح وجذاب، خاصة عنما نتحدث عن المجوهرات المرصعة.

ولأن القلائد تعتبر من القطع الأساسية في المجوهرات والتي لا غنى عنها لدى السيدات، خاصة وأن كلّ سيد تختار قلادة ناعمة لترتديها في معظم الأوقات، كان لا بدّ أن نرى تصاميم قلائد أنيقة ولافتة للموسم المقبل، الذي تمحورت فيه التصاميم حول القلائد الضيقة على الرقبة.

ولكي تتمكني من تنسيقها مع مختلف إطلالاتك، جاءت بتصاميم متنوعة وبترصيع مختلف.



قلائد ضيقة على الرقبة من الذهب الأصفر

قلادة ضيقة على الرقبة من الذهب الأصفر مرصعة بالماس من Gucci



لطالما حافظ الذهب الأصفر على مكانته في مجموعات دور المجوهرات العالمية على اعتبار أنه المفضل لدى جميع السيدات منذ القديم وإلى الآن.

وقد برز هذا الموسم الذهب الأصفر في العديد من القلائد الضيقة على الرقبة، حيث قدمت دار Gucci قلادة من الذهب الأصفر، رُصعت بشكل كامل بحبّات الماس الفاخرة، ما جعلها قطعة مناسبة للسهرات المسائية.

في حين برزت القلادة الضيقة من Valentino بتصميم بسيط، حيث تألفت من عدد من الدوائر الذهبية المرصوفة بجانب بعضها البعض بأسلوب بسيط.



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قلائد ضيقة على الرقبة باللون الفضي

قلادة ضيقة على الرقبة بتصميم حلقات متداخلة باللون الفضي من Saint Laurent



برزت القلائد الضيقة على الرقبة باللون الفضي في مجموعات أفخم دور المجوهرات العالمية، على اعتبار أن اللون الفضي من الألوان السهلة في التعامل والاختيار، خاصة وأنه يتناسب مع مختلف الألوان.

وقد لفتت نظرنا القلادة من Saint Laurent والتي جاءت بتصميم غريب وغير تقليدي، تميزت بحلقاتها المتداخلة فيما بينها.

في حين أبهرتنا دار Miu Miu كعادتها بتقديم كلّ ما هو غريب ولافت، وخاصة هذه القلادة الفضية التي جاءت مرصعة بأحجار الألماس الفاخر.



قلائد ضيقة على الرقبة من المخمل

قلادة ضيقة على الرقبة من المخمل الأسود من Etro



تعتبر خامة المخمل من الخامات المفضلة في فصل الشتاء والتي ترتبط بشكل وثيق بهذا الفصل وبكلّ ما يتعلق فيه.

وقد استطاعت دار Etro ان تلفت الأنظار إلى قلادتها ذات اللون الأسود الفخم والتي صنعت من قماش المخمل، في حين جاء في مقدمتها ترصيع من الماس بشكل أنيق ومرتب.

ننصحك باختيار هذه القلادة مع إطلالاتك اليومة فهي تناسبها بالتأكيد.



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