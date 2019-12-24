حقيبة السفر...قطعة لا يجب إهمالها!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - يجهل العديد من الرجال أهمية اختيار حقيبة السفر، حيث يعتبرون أن هذه القطعة هي من القطع العملية التي لا يجب تخصيص الكثير من الوقت من أجل اختيارها أو التفكير في تصميمها ولونها.

لكن هذا الأمر خاطئ، فحقيبة السفر هي من القطع الأساسية، وهي التي تعكس أناقة ونظافة الرجل الذي يحملها، سواء كانت حقيبة بحجم كبير أو حقيبة السفر الصغيرة التي عادة ما تكون مخصصة للأوراق الهامة والضرورية.

ولذا، أعطت الدور العالمية أهمية لحقيبة السفر هذا الموسم، حيث رأينا الكثير من التصاميم الأنيقة والجذابة، ناهيك عن الألوان المميزة.



حقائب سفر بتصاميم تقليدية

حقيبة سفر بتصميم تقليدي كبيرة الحجم من Balmain



لا يمكن الاستغناء عن حقيبة السفر ذات التصميم التقليدي، فهي من الحقائب المفضلة لدى عدد كبير من الرجال، خاصة وأنها تأتي بتصاميم مريحة لتوضيب الأغراض وسهولة الحركة.

وقد لفتتنا الحقيبة من Balmain والتي جاءت بحجم كبير وتصميم تقليدي باللون الرمادي، مع قسم منها باللون الأخضر الزيتي، طُبع عليه شعار الدار باللون الأسود، ولم تأت الحقيبة مزودة بأجياب إضافية.

أما Paul Smith فقد تميزت الحقيبة التي قدمها بألوانها المتداخلة والمتنوعة، كما جاء في قسمها الأمامي جيب إضافي لوضع الأوراق الهامة أو المستندات.



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حقاب سفر بتصميم أسطواني

حقيبة سفر بتصميم أسطواني باللون البني من Burberry



برز التصميم الأسطواني في حقائب اليد التي قدمتها أهم الدور العالمية للسيدات، لكن عدنا لنراه حاضر من جديد في حقائب السفر الرجالية، ما جعل منها قطعاً فاخرة وأنيقة.

وأبرزها الحقيبة من Burberry التي جاءت بتصميم أسطواني تقليدي ومائل إلى الكلاسيكية، تميزت بلونها البني، هذا اللون المحبب لدار دار Burberry مع حزام بلون بني أغمق.

أما Gucci فقد قدمت حقيبة سفر تناسب أصحاب الإطلالات الكاجوال، حيث جاءت باللون الأسود مع أحزمة باللونين الأحمر والأخضر بأسلوب يميل إلى الرياضي.



حقائب سفر صغيرة الحجم

حقيبة سفر كلاسيكية بحجم صغير من Bottega Veneta



اذا كنت تعتقد ان الاهتمام يجب أن يتمحور على الحقيبة الكبيرة فحسب، فأنت على خطأ.

بل عليك أن تراعي أهمية انتقاء الحقيبة ذات الحجم الصغير والتي عادة ما تكون مخصصة لكلّ المستندات والأوراق الهامة والضرورية.

وقد رصدنا حقيبة أنيقة لدى Bottega Veneta جاءت من الجلد الأسود من دون أي نقشات أو ألوان.

في حين برزت لدى دار Prada حقيبة باللون الأخضر الزيتي جاءت بأسلوب رياضي أكثر، واحتوت على عدد أكبر من الأجياب.



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