تاتو أحمر ومكياج لامع.. مها أحمد تخطف الأنظار بعرض أزياء هاني البحيري

خطفت الفنانة مها أحمد الأنظار، خلال فاعليات عرض أزياء هاني البحيري، الذي أُقيم أمس بأحد فنادق القاهرة الكُبرى.

وتألقت الفنانة، بفستان شتوي أنيق، "أوف شولدر" متوسط الطول، مع حذاء وأقراط باللون النبيتي الهادئ.

كما أظهرت مها "تاتو" الكريز الأحمر، على كتفها، مع المكياج اللامع.

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وظهرت الفنانة بوزن زائد إلى حد ما، عن وزنها التي بدت به في الفترة الأخيرة، حيث كانت تشارك متابعيها بالعديد من الإطلالات التي تظهر قوامها الرشيق.

وتوافد النجمات على حضور الفعالية، على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، نهال عنبر، وفاء عامر، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، ولطيفة، كما حضر الحفل الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، والفنان ماجد المصري وزوجته.

وعرض البحيري 100 فستان خلال العرض، كما أحيا الحفل الفنان اللبناني وائل جسار.