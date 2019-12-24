ريد فالنتينو يفتتح متجرًا جديدًا في دبيريد فالنتينو يفتتح متجرًا جديدًا في دبي

بأجوائه المثيرة للمشاعر وإضاءته المشرقة، يروي المتجر حوارًا تسوده الحيوية والمزج الجريء بين الألوان. ويحكي أيضًا قصة الإبداع بشغف والخروج عن المألوف والديناميكية، إنه مساحة جديدة تتجسد في طراز فريد من نوعه. وبهذه الروح المفعمة بالطاقة، طور المدير الإبداعي بيرباولو بيكولي فكرة المتجر الجديد بالتعاون مع المهندسة المعمارية والمصممة إنديا مدافي.

يتميز المتجر الذي تبلغ مساحته 112 متر مربع بواجهة من النحاس والزجاج ترحب بالزبائن لاكتشاف مساحة حميمية وساحرة جديدة، مطلقًا العنان لرواية أحلامهم وقصصهم. وتخلق الأجواء الحالمة تناقضات ملفتة للنظر ضمن التناغم الذي يعم المكان بكل حرية. وتنسجم الخطوط المتعرجة لكل عنصر داخل المتجر مع المجموعات، مما يمنح الحياة لطَيف من الإطلالات والخيارات اللانهائية. وتنبض المساحة المتنوعة متعددة المنصات بالتناقضات البصرية والحسية. وتتوحد ألوان الأبيض والزهري وأصفر المغرة لتكون رمزًا لهذا المكان الرومانسي والمتمرد في آن معًا. إنه مزج أصيل بين النحاس والمخمل والرخام الزهري والأبيض ومنصات العرض المستوحاة من مكعب "روبيك" ودُمى العرض الفاتنة المتناسقة مع الكراسي من طراز شارلوت، وهي عناصر فريدة تميز التصميم الخلّاق لإنديا مدافي.

ريد فالنتينو علامة تجارية تتسم بجوهرها الحالم والرومانسي، وتحكي قصة تمزج بين الطراز الحيوي والجريء والتصميم المفعم بالحياة. هدف جديد وبداية لمغامرة جديدة في مدينة دبي النابضة بالحياة والحيوية، حيث لا غنى لك عن الجرأة على المخاطرة والحلم.

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