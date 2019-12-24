بعد النقاب.. دينا فؤاد تنشر صورة بالحجاب ومتابعون: "ده مش لعبة"

من جديد عادت الفنانة دينا فؤاد لنشر صورتها بالحجاب من كواليس مسلسل "الاختيار"، وهو ذات المسلسل الذي استلزم ارتداؤها النقاب من قبل.

حيث نشرت دينا فؤاد، صورة من كواليس المسلسل وظهرت مرتدية إيشارب، وذلك عبر صفحتها الشصخية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت دينا، في تعليقها على الصورة، "كواليس مسلسل الاختيار، رمضان 2020"، الصورة أثارت تفاعل تابعيها، لا سيما بعد أن كانت مرتدية النقاب من قبل.

وكان من بين التعليقات على الصورة، "انتبهي للحجاب والنقاب... لا تقللي منهم"، وقال آخر، "رينا يوفقك بس هو لازم أي حجاب يا نقاب؟"، و"كفاية ده مش لعبة".

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وكانت دينا فؤاد قد نشرت صورة لها "سيلفي"، في المرآة بالنقاب، أثارت تفاعل متابعيها كذلك عبر "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "الاختيار".

وكان من بين التعليقات، "عن اقتناع النقاب ده؟"، فيما قال آخر، "متشتركيش في حاجة تشوه الدين هنبقا ذنوب جارية"، وقال آخر، "هو النقاب بقى لعبة ولا ايه؟"، وقال آخر، "طبعا وكالعادة المنتقبة هتطلع إرهابية ومتطرفة ومتخلفة وكل حاجة وحشة في العالم".