"مكياج ولا عملية".. كيف تغيرت ملامح لقاء سويدان بعرض أزياء هاني البحيري

لفتت الفنانة لقاء سويدان، الأنظار خلالها حضورها فاعليات عرض أزياء الـ 100 للمُصمم هاني البحيري، وذلك بسبب تغير ملامحها بشكل كبير.

وتألقت لقاء خلال الفاعلية، بـ"جمبسوت" مرصعة بالفصوص اللامعة باللون الأوف وايت "السيلفر"، لها أكمام شفافة.

كما اعتمدت على الشعر الأسود الصريح، مع المكياج الثقيل السموكي، وأحمر شفاة باللون الأحمر الواضح.

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وظهر ملامح وجه الفنانة متغيرة بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى لتساؤلات الحضور، حول إجراؤها عملية أو إنه متغير بسبب المكياج ولون الشعر، خاصة أن الفنانة دومًا ما تُحبز الظهور بالشعر البُني الفاتح والمكياج الهادئ.

وشاركت الفنانة بالصور، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتفاعل العديد من المتابعون معها، مشيدين برشاقتها، في حين علق لها البعض عن تغير شكلها كاملًا، فقالت إحداهما: "الشعر الأصفر عليكي أحلى"، في حين قالت الأخرى: "جسمك كدة ازاي انتي عملتي عملية"، لترد الفنانة: "الروح الحلوة مبتتغيرش".

عرض أزياء هاني البحيري

وتوافد النجمات على حضور عرض الأوياء أمس، وكان على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، نهال عنبر، وفاء عامر، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، ولطيفة، كما حضر الحفل الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، والفنان ماجد المصري وزوجته.

وعرض البحيري 100 فستان خلال العرض، كما أحيا الحفل الفنان اللبناني وائل جسار.