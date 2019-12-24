فيديو.. عروسان يدخلان قاعة فرحهما على أنغام "تشرب أيه.. اشرب شاي"

دخلة غير اعتيادية، تختلف عن "طلي بالأبيض"، وعن الدخلة الهادئة الرومانسية، أثارت تفاعلا كبيرا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد كانت العروس مع زوجها داخل ما يشبه المصعد، خرجت لمعازيمها في الفرح من الأسفل للأعلى.

وعلى نغمات أغنية حمادة هلال الشهيرة، "تشرب ايه اشرب شاب"، ممسكة ببراد وكوب هي وزوجها لتصبح هي الدخلة المميزة، والبعيدة تماما عن الرومانسية.

المقطع المصور حاز على إعجاب ما يزيد عن 18 ألف إعجاب، وأكثر من 5 آلا تعليق، بالإضافة إلى حوالي 3 آلاف إعادة مشاركة.

كثير من التعليقات، جاءت على المقطع المصور الذي لا تزيد مدته عن 40 ثانية، كان من بينها، "فستانها ماشاء الله جميل وطلتها حلوة كان عليهم ينزفوا زفه حلوة تبقى لهم للذكرى بس بما إنه زواجهم وهما حابين كذا الله يسعدهم"، و"دول ولا هنا الزاهد وأحمد فهمي"، و"هي العروسة معدتش بطل بالأبيض بقت تطل بالشاي ربنا يفرح الجميع بس مافيش أحسن من الأغانى الهادئة".

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ويقول محمد بكر "دي جي"، لـ"هن"، إنه دائما ما يكون خلف تلك الدخلات المختلفة للعرسان في الأفراح، مضيفا أن هذا ليس الفيديو الأول الذي يثير الجدل ويتفاعل معه متابعيه، "احنا بنصمم الدخلة، وبنعمل برنامج كامل للفرح من أوله لأخره، وبنعمل برنامج مختلف للعرايس".

وعن التفاعل الكبير على الفيديو قال إنه توقع هذا الإقبال، مضيفا، "بنحاول نخرج من روتين الفرح بفقرات زي كدة، وتوقعت التفاعل لأن الأغنية أصلا حلوة".

الشاب الذي يبلغ من العمر 33 عاما، يعمل صباحا مديرا لمبيعات أحد الفنادق، ومساء هو "دي جاي"، "دي هوايتي عشان كدة بفكر فيها كتير، وبكون عايزة تطلع بشكل كويس"، يقيم حفلات في مصر وخارجها، "إحنا دي چاي بنعمل أفراح بنعمل حفلات في مصر وبره مصر".

ويضيف، "بس مش كل الأفراح ينفع فيها فقرات، في عرسان مبتحبش كدة، وفي ناس بتقبل، وفي ناس بنقنعها بفكرنا ولما تشوف نفسها بتفرح زي الڤيديو ده".