صور.. مادونا تخطط للزواج من شاب يصغرها بـ36 عاما: هخلي بالي منه

تخطط مادونا للزواج من شاب يصغرها سنا بنحو 36 عاما، ويدعى "أحلى مالك ويليامز"، وهو أحد الراقصين في فرقتها.

وقالت والدة أحلى مالك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، إن المطربة الأمريكية مادونا والبالغة من العمر 61 عاما، تخطط بالفعل للزواج من ابنها مالك البالغ من العمر 25 عاما.

وأضافت أسرة أحلى مالك، أن مادونا أطلعتهم بالفعل على خططها بشأن الزواج منه بمجرد أن تنتهي جولتها الغنائية في مدام إكس العام المقبل.

وتقول والدة مالك، إن علاقة مادونا ونجلها أحلى مالك بدأت منذ نحو عام، على الرغم من ظهورها لأول مرة في يونيو 2018، ويأتي حديث الأم بعد فترة وجيزة من مشاهدة مادونا في شرفة أحد الفنادق، مع صديقها مالك وهو محتضنها.

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وأثارت مادونا القلق بين المحيطين بها بشأن مالك، إلا أنها طمأنت الجميع مؤكدة بأنها ستعتني به بحسب ما قالت لأسرته، والتي أكدت أيضا أن مادونا تهتم بابنهما.

ووصفته مادونا بأنه ذكي وموهوب للغاية، وهي تعيش معه حالة من الحب، وهو ما جعل والدا الراقص لوري، 55 عامًا، ودرو، 59 عامًا، يباركان تلك الزيجة، فقد التقيا بمادونا بالفعل، وقال الأب "هي تكبرني أنا أيضا ولكني لا أخشى على ابني منها".

ويأتي القلق بسبب تاريخ مادونا مع مواعدة الرجال الشباب، والذين كان من بينهم إبراهيم زيلبات 23 عامًا، وتيمور ستيفنز 26 عامًا، ما يثير تساؤل هل يلحق مالك بهما أم ستكلل العلاقة بالزواج فعلا.