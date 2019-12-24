أجمل إطلالات الملكة رانيا بالتنورة الراقية خلال العام الجاري

مع كل إطلالة لها عام 2019 تألقت الملكة رانيا بتصاميم راقية وألوان متناغمة مع بعضها البعض بأسلوب ساحر ومميز. ومن الاطلالات التي أعجبتنا تألقها بالتنورة العصرية والراقية التي اختارتها بطرق متعددة وفاخرة. شاهدي أجمل إطلالات الملكة رانيا بالتنورة لعام 2019، لتتمثّلي بأناقتها الاستثنائية.

لفتتنا إطلالة الملكة رانيا خلال تألقها بتنورة مستقيمة تصل الى حدود الركبة مع اللون المخملي الداكن والقماش الحريري اللماع الذي يبرز قامتها الممشوقة. واللافت اختيار مع هذه التنورة التوب العصرية التي تبرز بلوني الأبيض والمخملي مع الكسرات الساحرة والأقمشة والياقة العالية، قبل أن تنسدل الأقمشة بنعومة فوق التنورة. ولم تتخلى الملكة رانيا عن التنورة الرواسعة والمقلمة بالخطوط البيضاء مع القصة الواسعة والخصر العالي ليتم تنسيقها مع التوب البيضاء.

واللافت أن الملكة رانيا اختارت العديد من التنانير الحمراء، والإطلالة الأبرز لها عند تنسيق التنورة الحمراء المستقيمة ذات الخصر العالي مع التوب الزهرية بكثير من التميّز. كما اختارت التنورة الحمراء الواسعة والطويلة مع القميص السوداء ذات الأكمام المزخرفة. وما ميّز إطلالاتها باللون الاحمر تمايلها عام 2019 بالتنورة المريحة وتنسيقها مع القمصان البيضاء الكلاسيكية.

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