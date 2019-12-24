معهد "بانتون" للألوان يؤكد أن "الأزرق الكلاسيكي" يكسو عام 2020

القاهرة - لايف ستايل
أعلن معهد "بانتون" للألوان عن اختيار اللون "الأزرق الكلاسيكي" "Classic Blue" لونا لعام 2020 على مستوى الموضة والجمال والأثاث والديكور.وأوضح المعهد الأميركي أن اللون "الأزرق الكلاسيكي" هو لون يمتاز بالأناقة والفخامة ويتمتع بطابع خالد يناسب كل العصور، مشيرا إلى أن هذا اللون المستوحى من الماء وسماء الليل يرمز إلى الهدوء والتفاؤل ويدعو إلى التأمل والاستغراق في الأحلام.
وفي عام 1999 وعلى أبواب الألفية الجديدة، اختارت "بانتون" لدى انطلاقها أزرق Cerulean كلون لعام 2000، ودأبت على تقديم لون خاص بكل عام، كما أنها استعملت تدرجات الأزرق 6 مرات في 20 عاماً منذ ذلك الحين.
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