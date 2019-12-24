أبرز ألوان الديكور لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - مع بداية كل عام تظهر العديد من الألوان في عالم ديكور المنازل والأثاث، يستعرض لكم موقع "إم إس إن" الإلكتروني قائمة بأفضل 3 ألوان الديكور للعام المقبل، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

الوردي الباهت



سرق هذا اللون الوردي الباهت الأضواء مؤخراً، وسرعان ما أصبح شائعاً في ألوان الأثاث والأدوات المنزلية والإكسسوارات. ويعتبر هذا اللون مثالياً لإضافة المزيد من التألق على جدران المنزل، والستائر والوسائد.

اللون الخمري



بعد انتشاره في التسعينيات من القرن العشرين، بدأ اللون الخمري بجميع تدرجاته بالعودة إلى الواجهة. ويتميز هذا اللون بتناسبه مع العديد من الألوان الأخرى، لإضفاء لمسة أنيقة على الديكور.

اللون البرتقالي الساطع



من المتوقع أن نرى المزيد من اللون البرتقالي الساطع في الديكور خلال العام المقبل. ويعتبر لوناً جريئاً يضفي المزيد من الحداثة والتألق على جميع موجودات المنزل