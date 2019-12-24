يعالج مشاكل المعدة والقلب.. تعرف على فوائد الريحان

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الريحان من الأعشاب الأساسية في إعداد أشهى الصلصات والأطباق الإيطالية، كما أنه مكون رئيسي أيضاً في مطبخ جنوب شرق آسيا، حسب ما جاء في موقع "العربية".
إلا أن الحديث عن الريحان لن يتوقف عند مذاقه المميز ورائحته العطرية التي لا يقاومها الكثيرون، بل عن فوائده الصحية الجمة والقيمة، وذلك بفضل احتوائه على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التي تحمي من كثير من الأمراض.
وإليكم فيما يلي مجموعة من فوائده التي ستجعلكم تحرصون على جعله جزءا من نظامكم الغذائي اليومي، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث بوست" المعني بالصحة:
علاج مشاكل المعدة
يساعد تناول مشروب الريحان الدافئ في علاج تشنجات المعدة والتخلص من الغازات والطفيليات المعوية وفقدان الشهية، كما أنه يساعد في تحسين كفاءة الكلى ومنع احتباس السوائل.
تحسين صحة القلب
يساعد الريحان في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك بفضل احتوائه على الماغنيسيوم، كما أن تناول الكثير من الريحان يساعد في تنظيم ضربات القلب وخفض ضغط الدم وكذلك منع أمراض القلب المتعلقة بالشريان التاجي.
هذا بالإضافة إلى كونه مصدرا جيدا لفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد
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