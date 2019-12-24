صيحات حقائب من أسبوع الموضة في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:41 مساءً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2020، قدمت الكثير من دور الأزياء عروضها المميزة حيث شاهدنا العديد من الاتجاهات الخاصة بـ الحقائب، والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في الربيع المقبل من دون أدنى شك.
وقد جمعنا لكم صورًا لأجمل الحقائب التي عرضتها أهم دور الأزياء في أسبوع باريس للموضة، لمعرفة اتجاهات الموضة في الموسم المقبل.
شاهدوا الصور واستوحوا ما يتناسب مع أذواقكم.
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