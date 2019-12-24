لايف ستايل

صيحات حقائب من أسبوع الموضة في باريس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:41 مساءً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2020، قدمت الكثير من دور الأزياء عروضها المميزة حيث شاهدنا العديد من الاتجاهات الخاصة بـ الحقائب، والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في الربيع المقبل من دون أدنى شك.

Dior
Dior


وقد جمعنا لكم صورًا لأجمل الحقائب التي عرضتها أهم دور الأزياء في أسبوع باريس للموضة، لمعرفة اتجاهات الموضة في الموسم المقبل.

Rokh
Rokh


شاهدوا الصور واستوحوا ما يتناسب مع أذواقكم.

 

Advertisements

تابعي أيضاً:

أبرز صيحات الموضة من أسبوع الموضة في باريس

  صيحات خارجة عن المألوف من أسبوع الموضة في باريس

مجموعة جيفنشي من أسبوع الموضة في باريس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صيحات حقائب من أسبوع الموضة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا