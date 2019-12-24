لايف ستايل

“شاهد” البحرية البريطانية أفشلت محاولة تهريب حبوب مخدرة بقيمة “4.3” مليون دولار في خليج عُمان

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مدمرة بريطانية

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن إحدى سفنها، ضبطت شحنة من مخدر “الكريستال ميث” تزيد قيمتها عن 3.3 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار) مع مهربين في خليج عمان.

وقالت البحرية البريطانية إن أفرادا من طاقم المدمرة HMS Defender، فتشوا قاربا مشبوها مجهول الهوية، شمال بحر العرب.

وعثر طاقم المدمرة في القارب على أكياس بحجم حقائب البريد وفيها كميات من مخدر “الكريستال ميث” تزن جملتها 131 كغ.

والمدمرة HMS Defender واحدة من سفن حربية بريطانية نشرت في الشرق الأوسط هذا العام للمساعدة في تأمين ممرات الملاحة البحرية التجارية في المنطقة بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز في يوليو الماضي.

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