لماذا طلبت السيدات الخلع في 2019؟.. كوميديا وتراجيديا في محاكم الأسرة

الكوميديا والتراجيديا والفنتازيا كوكتيل متنوع ربما تقرأه في أخبار الفن أو المنوعات، لكن الغريب هو قراءته في أخبار قضايا "محاكم الأسرة"، نعم ما قرأته صحيحا فلا داع للاندهاش، فقضايا الخلع والطلاق لأتفه الأسباب، مثل "حماتي بتذنبني وعايزاني أقولها يا أبلة"، "جوزي بيصحيني بشكة دبوس"، وأخرى تفوح منها مآسي إنسانية حول الخيانة على اختلاف أبطالها من رجال وسيدات، وقائع عديدة شهدتها أروقة محاكم الأسرة، خلال عام 2019، ونسلط الضوء عليها سريعا في التقرير التالي:

ريهام تطلب الطلاق قبل الدخلة: شوفت في عربيته 22 عقد جواز عرفي

أقامت "ريهام.ع"، صاحبة الـ25 عاما، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بشمال الجيزة، حملت رقم (2033 لسنة 2019)، تطلب فيها الانفصال عن زوجها بعد أن علمت بزواجه عرفيا من 22 فتاة.تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها بعد كتابة كتابها بـ4 أيام، فوجئت بوجود 22 عقد زواج عرفي، بين زواجها و22 فتاة، وحينما واجهته اختفى بعد أن هدد بتركها وعدم إتمام حفل الزفاف، إذا لم تعد إليه عقود الزواج تلك.

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مها في دعوى طلاق: حماتي بتذنبني لما بغلط وعايزاني أقولها يا أبلة

حماتي كانت معلمتي في المدرسة، ولما أتجوزت ابنها وجيت أنادي عليها يا ماما تقولي أنا أبلة مش ماما، ولما بغلط في حاجة بتذنبني زي العيال وتقولي محرومة من المصروف"، بهذه الكلمات عبرت "مها.أ" صاحبة الـ25 عاما عن السبب الأساسي وراء طلبها الطلاق من زوجها بعد رفضه الطلاق ودياً، وحملت الدعوى رقم 2010 لسنة 2019، والتي ما زالت تنظر أمام محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ. مها تزوجت منذ 3 أعوام من ابن معلمتها بالمدرسة، بعد إعجابه بها، وفوجئت برفض حماتها لأن تناديها بكلمة ماما: "حماتي لما بتضايق من حاجة عملتها تقولي انتي عاوزة علقة".

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ساجد أمام محكمة الأسرة: مراتي بتحطلي حبوب منع حمل في العصير

أقام "ساجد.م" دعوى تطليق للضرر، ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد 5 أشهر من الزواج، بسبب معاناتها من مرض نفسي، وحملت الدعوة رقم 3334 لسنة 2019، وما زالت الدعوى تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.يقول الزوج خلال حديثه لـ"الوطن" إنه تزوج منذ 5 أشهر، ولم يكن على علم بمعاناة زوجته من مرض نفسي، فقد أخفى أهل زوجته عنه حقيقه أمرها، وبعد فترة قليلة من زواجهما شاهد الزوج زوجته وهي تضع له شيئا في العصائر التي يتناولها، فقرر مراقبتها حتى توصل إلى الحبوب التي تستخدمها وعندها كانت المفاجأة.

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نورهان تطلب الخلع: بيصحيني من النوم على فرقعة البلالين

"بيحط بلونة بين إيديا وأنا نايمة ويفرقعها بدبوس، كل يوم أصحى من النوم مخضوضة وخايفة، أعصابي تعبت".. بهذه الكلمات بدأت "نورهان.ت" صاحبة الـ27 عاما، تفاصيل طلبها الخلع من زوجها، فلم يمض سوى 9 أشهر من زواجهما، حتى أقامت نورهان دعوى الخلع بمحكمة الأسرة في التجمع الخامس، ضد زوجها لعدم قدرتها على تحمل سلوكياته الغريبة.تفاجأت نورهان بشخصية شريك حياتها بعد الزواج، على عكس ما كان يظهر أمامها سابقا، فبدأت ألاحظ تصرفاته الغريبة، ومحاولته تخويفها بأي وسيلة من أجل الضحك.

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فريد أمام محكمة الأسرة: مراتي عايزة تخلعني عشان سربت القطة بتاعتها

أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وقف "فريد.س" يدافع عن نفسه ضد زوجته التي أقامت ضده دعوى خلع، لسبب غريب، "مراتي رافعة عليا دعوى خلع، عشان (سربت) القطة بتاعتها من البيت، محسساني أني طردت عيل من عيالها". يقول الزوج في حديثه لـ"الوطن"، إنه تزوج منذ عام ونصف، وكان أحد شروط زوجته أن تقيم معها قطتها بعد الزواج في المنزل، ووافق الزوج على شرطها، إلا أنه وجد الأمر مستفزا بعد ذلك، ليتفاجأ أن القط له مصروفه الخاص.

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كريم لمحكمة الأسرة: خطيبتي باعت الشبكة عشان حبيبها يعمل مشروع ويتجوزها

قصة جديدة تحمل مآسي كثيرها سردها "كريم. م" 30 عاما، أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود محافظة الغربية، بعدما أقام دعوى "رد شبكة" ضد خطيبته يطالبها فيها بقيمة الشبكة المدونة في فاتورة الشراء والتي تقدر بـ 47 ألف جنيه.يقول كريم في حديثه لـ "الوطن"، إنه كان يحب خطيبته منذ 7 سنوات وسافر للعمل في الخارج حتى يتمكن من الزواج منها وعندما عاد من سفره تقدم لها ووافق على شروطها، ليتفاجأ أنها كانت تمنح شخص آخر "تحويشة عمره" حتى تتزوج منه.

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سلوى في دعوى خلع: زوجي بيتحرش ببنت في 5 ابتدائي

"طلع متحرش بعد 13 سنة جواز، بيتحرش بعيلة صغيرة أد بنته، مفكرش في بناته ولا إن ربنا مبيسيبش حق حد"، بدأت "سلوى.ع" صاحبة الـ34 عاما تروي أسباب طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بدائرة بندر كفر الشيخ، وحملت الدعوى رقم 4312 لسنة 2019.تقول سلوى لـ"الوطن" إنها تزوجت منذ 13 عاما من جارهم، ودائما ما كانت تلاحظ نظراته على البنات سواء بالشارع أو المواصلات، ونشبت بيهم العديد من المشكلات بسبب ذلك.

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تسنيم تطلب الخلع: بيتهمني بالخيانة علشان عملت له مفاجأة في عيد ميلاده

قد لا تصدق تلك الرواية لو سمعتها من صديق لك أو زميلك، ولكنها الحقيقة، "تسنيم" أقامت دعوى خلع ضد زوجها "حسام. م"، أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، والسبب عجيب، أحبت الفتاة العشرينية أن تفاجأ زوجها في عيد ميلاده فجمعت أصدقاءه وكل محبيه حتى تدخل الفرحة على قلبه، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طعن الزوج في عرض رفيقة حياته، متهما إياها بالخيانة، لتقيم الزوجة هي الأخرى دعوى خلع على طريقة "ضربني وبكى.. سبقني واشتكى".

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راندا ترفع دعوى خلع: عايز أهلي يجيبوله عربية

لم يمض على زواجها سوى 3 سنوات، حتى طلبت "راندا" صاحبة الـ28 عاما، الخلع من زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، "بدل ما هو اللي يصرف عليا، عايزني أخلي أهلي يشتروا له عربية، هو دا اللي ناقص".

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حبيبة ترفع دعوى خلع على زوجها: بيصحيني من النوم بشكة الدبوس

أما "حبيبة" صاحبة الـ25 عاما، فيمكن أن تحصد جائزة أكثر دعوى طلاق كوميدية في عام 2019، وبعيدا عن حكايات الخيانة وتسلط الحماة وقلة ذات اليد، أقامت حبيبة دعوى طلاق لسبب مختلف وجديد للغاية، "كل ما يشوفني نايمة يشكشكني بالدبوس يصحيني.. جسمي كله بقا معلم من شكات الدبابيس".

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كيدهن عظيم.. وليد في دعوى رؤية: جابتلي ابن أخوها وعملتلي محضر بخطفه

طليقتي انتقمت مني عشان طلقتها غيابي وأنا مسافر ولما رجعت مصر وطلبت منها أشوف ابني، جابتلي ابن أخوها واستغلت إن أنا معرفش شكله وقالتلي خده يبات معاك النهاردة، تاني يوم لقيت المباحث جت قبضوا عليا بتهمة خطف عيل صغير".. حكاية جديدة من دولاب المكائد الزوجية، سرد تفاصيلها "وليد.خ" صاحب الـ34 عاما أمام محكمة الأسرة بإمبابة والتي حملت رقم 3012 لسنة 2019.

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حنان في دعوى خلع: جوزي طلقني بقسيمة مزورة وعاش معايا سنة ونص في الحرام

"عاش معايا سنة ونص في الحرام بقسيمة طلاق مزورة"، بعد 18 سنة زواج قررت "حنان" أن تنهي علاقتها بزوجها مدعية أنه طلقها دون علمها ليتمكن من الزواج من فرنسية، وكانت الأمور تسير على ما يرام حتى كشفت المصادفة خداع الزوج بعد عام ونصف من "الحرام".

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علياء في دعوى خلع: جوزي رمى عليا اليمين عشان عملت بلوك لأمه

صدمة تعرضت لها "علياء.إ"، عندما طلقها زوجها شفويا وطردها من منزل الزوجية دون مقدمات، الأمور لم تنتهي حتى ذلك، فلم تتمالك الفتاة العشرينية أعصابها بعدما علمت أن سبب خراب بيتها "بلوك" منها لصفحة حماتها على "فيس بوك".الرواية حكتها صاحبة الـ29 عاما للأخصائية الاجتماعية، بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة رفع دعوى خلع من زوجها، بعد أن اشترط عليها أن تنول رضا والدته كي يعيدها إلى مسكن الزوجية.

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سالم في دعوى رد شبكة: قالتلي هدخلك جمعية وخدت الفلوس جهزت نفسها

أما "سالم" فأقام دعوى رد شبكة ضد خطيبته، بعدما وعدها بشبكة ثمنها 50 ألف جنيه، فهو لا يستطيع أن يرد لها طلب لأن "الهوى غلاب"، ولكن حبه لم يستمر ونفد رصيده بعد اكتشافه أن عروس المستقبل جهزت نفسها من أموال الجمعية الوهمية التي دفعته على الالتحاق بها لتلبية رغباتها.

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ناصر يرفع دعوى تطليق: بتقول لزميلها يا حبيبي.. فاكرة نفسها في أوروبا

"كل ما تكلم واحد زميلها في الشغل تقوله يا حبيبي، ونبهتها أكتر من مرة بس هي ضربت بكلامي عرض الحيطة"، اختصر "ناصر.ع" صاحب الـ31 عاما، كل آلامه الزوجية بتلك الجملة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعدما يأس من تصرفات زوجته "ياسمين.س"، ولم يجدا مناصا سوى إقامة دعوى تطليق ضد شريكة حياته.

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نهال تطلب الخلع: سمى بنتي سعدية على اسم أمه

جلست نهال صاحبة الـ 27 عاما أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بصحبة طفلتها الصغيرة، تروي تفاصيل طلبها للخلع من زوجها بعد شهرين من وضعها أول مولود لهم، ولم يمض على زواجهما سوى عام واحد، وعللت نهال طلبها للخلع بـ: "سمى بنتي سعدية على اسم مامته، كدا البنت هتتعقد إما تكبر وتلاقي اصحابها بيتريقوا على اسمها هتعقد نفسيا".

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