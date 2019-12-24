انفصال جيهان منصور عن رجل الأعمال بعد زواج 5 أشهر: "لم اسأل عن ماضيه"

أعلنت الإعلامية جيهان منصور، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر انفصالها وطلاقها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل، بعد زواج دام 5 أشهر، حيث تزوجت في أبريل الماضي من العام الحالي.

وقالت جيهان، خلال منشورها: "كثير من أصدقائي والإعلام والصحافة يعلمون أنني تزوجت في شهر أبريل 2019، لكن لأن الزواج تم بسرعة شديدة وكنت في أقصى درجات اليأس من موضوع العمل، لم أخذ وقتي في التفكير ودراسة الموضوع جيداً ولم انتبه لخلافات شديدة بيننا في الشخصيات والطباع والتفكير ومنهج الحياة".

وأضافت: "كما لم أسأل جيداً عن الماضي الشخصي للطرف الآخر، فقط استمعت إليه وصدقته ولم اسأل عنه للأسف في المجتمع المحيط قبل الزواج، وما علمته بعد ذلك كان محبطاً جداً للأسف".

وتابعت خلال منشورها، "فأعلن هنا أنه تم الطلاق في سبتمبر الماضي وانتظرت حسب الأصول شهور العدة في مصر، والموضوع الآن منظور أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتي الشرعية من هذا الشخص".

وأشارت جيهان، "ولهذا قررت السفر لأمريكا (رحلة قصيرة) لتضميد الجراح من كل الأصعدة المهنية والشخصية في رحلة علاج نفسي عن كل ما أصابني من ضرر على مدار عامين من الكذب والإدعاء وعدم الوفاء بالعهود على كافة الأصعدة، في الحقيقة، مصر التي في خاطري أفضل بكثير من هذه التجارب السيئة، وفي الحقيقة أيضا، لست وحدي من تعرض لكل تلك المشكلات بسبب الظلم في المجال الإعلامي في بلدي والاختيارات الخاطئة والمحسوبية والمجاملات، بيوت كثيرة اتخربت وناس كثيرة تعاني".

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واختتمت جيهان منشورها، قائلةً: "لكن مازال لدينا أمل، والضربة اللي ما تقتلش بتقوي، فهل تكون 2020 شعلة أمل جديدة لنا تضمد جراح العامين السيئين الماضيين، في كل الأحوال، لسه الأماني ممكنة، بحبك يامصر".

واحتفلت الإعلامية جيهان منصور، بحفل زفافها على رجل الأعمال مجدى جميل بأحد فنادق القاهرة بحضور كوكبة من الإعلاميين، ونجوم المجتمع.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام والسياسية، بينهم النائب عبد الرحيم علي، والإعلامي وائل الإبراشي، والفنان خالد زكي، حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزوجته الإعلامية شيماء السباعي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، ومحمد عبد العزيزعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.