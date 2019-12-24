هاني البحيري: 240 مليون جنيه تكلفة فستان مي عمر

أكّد المصمم العالمي هاني البحيري، أنَّ الفستان الذي ارتدته الفنانة مي عمر، في نهاية العرض الذي نظمه أمس، تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه، وذلك في لقاء أجرته معه الإعلامية بوسي شلبي على هامش الحفل.

وتألقت "مي" بفستان قصير من الأمام، وبحمالات رفيعة، له "اكستنشن" طويل للغاية من الخلف، بذيل عريض، مُرصع كاملًا بالألماسات، مع طرحة طويلة وعريضة مُطعمة بالألماسات الصغيرة.

هاني البحيري: الفستان تكلفته 15 مليون دولار

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وكانت بوسي، أكدت أمس، في بداية الحفل، أن الفستان تبلغ قيمته 50 مليون جنيه، الأمر الذي صححه المُصمم فيما بعد، موضحًا أنه مصنوع من الألماس الحر، والأقمشة المصرية.

وتوافد النجمات على حضور الفعالية،على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، نهال عنبر، وفاء عامر، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، ولطيفة، كما حضر الحفل الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، والفنان ماجد المصري وزوجته.

وعرض البحيري 100 فستان خلال العرض، كما أحيا الحفل الفنان اللبناني وائل جسار.