تعرفي على صيحة التنورة الأبرز من حقبات التسعينات في موسم عام 2020

القاهرة - لايف ستايل
نحن على مشارف عام 2020 والمتوقع أن تشهد خلاله الموضة مزيدًا من العصرية من جانب، ومزيدًا من استرجاع بعض الصيحات من حقبات مضت، بخاصة التسعينيات.خلال عروض أزياء ربيع وصيف 2020، ظهر كثير من الصيحات المحببة لدينا، مثل الجلود الملونة ، والشورت البرمودا، والأزياء المطبعة بنقاط البولكا، إلا أننا نذهب إلى آخر صيحة من التنانير.
مازال مصممو الأزياء يقدمون صيحات التنانير المكسرة والمستقيمة، لكن في 2020 سيدخل منافس جديد وهو التنانير الجينز التي تذكرنا ببداية الألفية. ظهرت التنانير الجينز على ممشى عروض كثير من دور الأزياء البارزة، مثل سيلين Celine، وستيلا مكارتني Stella McCartney، وجيفنشي Givenchy.
التنانير تعود بتصميمات عصرية وطول ميدي
ظهور التنانير الميدي يؤكد على أنّ مصممي الأزياء يقدمون خيارات عملية للمرأة، تناسب اطلالاتها النهارية العملية، كذلك جاءت القصات متنوعة، بين القصة الدائرية المزودة بثنيات وكرانيش ناعمة، وأيضًا القصة المستقيمة المزودة بشق أمامي مفتوح أو شقوق جانبية.
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من التفاصيل التي شاهدناها بقوة على ممشى العروض، هي التنانير الجينز المزينة بأزرار أمامية، وهي امتداد متوقع لموضة التنانير في العام الماضي والمستوحاة من التسعينيات وأوائل الألفية.
أفكار لتنسيق التنورة
أفضل ما في الأمر هو أنّ التنورة الميدي متعددة الاستخدامات وسهلة الارتداء. ارتديها بقصة محبوكة من الخصر مع البلوزات الصيفية المربوطة من الأمام. أما في الجو البارد، فيمكنكِ تنسيقها مع كنزة صوفية وحذاء البوت برقبة عالية تظهر من الشق الأمامي على سبيل المثال.
ننصحكِ بالاكتفاء بالتنانير الميدي، لأنّ الأطوال التي تغطي الساقين، أو تلك التنورة التي تصل بالكاد إلى فوق الركبة، لم يظهرا على ممشى العروض، ما يعني أنهما خيارات ربما تكون مؤجلة.
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