بيع نعجة في الكويت بـ 130 ألف دولار.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ كبير جدا، كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “البيان”، فقد شهد أحد المزادات في الكويت، حالة فريدة من نوعها حيث تم بيع نعجة بمبلغ 40 ألف دينار كويتي أي ما يزيد عن 130 ألف دولار أمريكي.
وبحسب مقطع منشور من داخل المزاد؛ تظهر النعجة وهي بيضاء اللون وحجمها أضخم من المعتاد، بينما يقوم البائع بالمناداة على سعرها حتى وصل إلى 40 ألف دينار، وفقاً لصحيفة “النهار” الكويتية.
المبلغ الكبير دفع الكثير من مستخدمي “السوشيال ميديا” للسخرية من السعر المبالغ فيه.
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