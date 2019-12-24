لاعب أرجنتيني يحول مباراة لساحة قتال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب لاعب في اندلاع مشاجرة عنيفة خلال نهائي دوري كرة القدم الأرجنتيني، الدرجة الرابعة، بعد أن قام أحد بأسوأ المشاهد في عالم كرة القدم.

المباراة التي كانت تقترب من نهايتها والتي شهدت تأخر فريق لوجان 4-1 أمام أصحاب الأرض لا يونيون، حيث قام اللاعب الأرجنتيني لوكاس توريس، بارتكاب خطأ متعمد من خلال مهاجمة لاعب كانت الكرة بحوزته ليقوم بالقفز وتوجيه ضربة مؤذية على ساقي اللاعب.

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زملاء اللاعب الضحية هرعوا نحو المتسبب بالإصابة المروعة، لكن توريس بدأ بالتلويح بقبضته في كل الاتجاهات ومهاجمة كل من اقترب منه، ليتحول المشهد إلى حلبة قتال بين اللاعبين وفوضى كبيرة على المستطيل الأخضر.

المشهد المتسبب به توريس لم يكن هو الأول من نوعه، فقد سبق له نيل عقوبة الإيقاف لمدة 24 يوما عام 2016، نتيجة اعتدائه بالضرب على حكم مباراة قام بإشهار بطاقة حمراء بحقه، ليقوم بلكم الحكم على وجهه قبل أن يوقفه 4 أشخاص والتسبب بمزيد من الأذى.