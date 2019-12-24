استقالة سفير مكسيكي لسرقته كتاب ثمنه 10 دولارات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم ريكاردو فاليرو، سفير المكسيك في الأرجنتين، باستقالته مرجعا القرار لمشكلات صحية.

ووفقا لما نشر في “سكاي نيوز” فقد ذلك بعد مزاعم سرقة جديدة ضده، عقب ظهور فيديو يعود لأواخر أكتوبر، يظهر فيه وهو يحاول سرقة كتاب يبلغ سعره عشرة دولارات.

وبحسب “رويترز” فإن وزارة الخارجية المكسيكية، كانت قد استدعت السفير ريكاردو فاليرو في وقت سابق من ديسمبر، وسط تبعات الحادث الذي يرجع للسادس والعشرين من أكتوبر، وشهده متجر كتب شهير في بوينس أيريس، حيث ظهر السفير في كاميرات المراقبة وهو يأخذ مجلدا من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه.

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وتردد أن الكتاب يتناول قصة حياة الكاتب الإيطالي جاكومو كازانوفا الذي عاش في القرن الثامن عشر.

الوزارة قبلت استقالة السفير، حيث قال السفير مارشيلو إبرارد في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ريكاردو فاليرو شخص عظيم، إنه يخضع لعلاج خاص بالأعصاب وأتمنى له الشفاء العاجل.

وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية، أنه إضافة إلى مزاعم سرقة الكتاب، فهناك أيضا سرقة قميص من متجر في مطار بوينس أيريس الدولي يوم العاشر من ديسمبر.