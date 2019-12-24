تحرص الإعلامية وفاء كيلاني على نشر صور ولقطات رومانسية تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن، وشاركت مؤخرا جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة.
نشرت كيلاني، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة "سيلفي" جمعتها بزوجها، وهي في أحضانه، وضعت "إيموشن" قلب في تعليقها على الصورة.
وحصلت الصورة خلال دقائق قليلة على الكثير من التفاعل من قبل متابعيها وجمهورها، وكان من بين التعليقات، "قمرات ربنا يخيلكوا لبعض"، و"ربنا يحميكوا لبعض"، و"قمرين".
زواج وفاء كيلاني وتيم حسن
يذكر أن تيم حسن عقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني في عام 2017، وأعلن عن زواجه من وفاء الكيلاني عبر "السوشيال ميديا"، ومنذ هذا الحين يحرص الثنائي على مشاركة لحظاتهما الرومانسية مع جمهورهما.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني في حضن زوجها تيم حسن.. والجمهور: قمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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