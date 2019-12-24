فستان الزفاف بالريش.. موضة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تسعى كل فتاة في ليلة العمر أن تكون ملكة متوّجة لا مثيل لها في هذا اليوم، لذلك تطّلع دومًا على أحدث اتجاهات وصيحات عالم الموضة، وأحدث قصات فساتين الزفاف.

توضح مجلة “Elle” أن فستان الزفاف يكتسي بالريش في 2020 ليمنح العروس إطلالة جذابة تنطق بالفخامة والأبهة، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تتجمل ببعض التطعيمات، في حين تتألق موديلات أخرى بالريش بشكل كامل.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الموضة تسلط الأضواء على الأكمام؛ حيث يخطف فستان الزفاف الأنظار إليه من خلال أكمام الكيمونو الفضفاضة أو الأكمام المزدانة بالدانتيل أو يطل الفستان بقصة بلا أكمام “Offshoulder”.