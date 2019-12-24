اعرفي المعدل المناسب لاستحمام رضيعك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تختلف بشرة الرُضّع عن الآخرين، إذ إنها حساسة للغاية وأكثر نحافة من بشرة البالغين بنسبة 30% تقريبا، فضلا عن عدم اكتمال نمو حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، لذا يجب علينا معرفة المعدل المناسب لاستحمام الطفل.

وتشير مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية المعنية بالأسرة والطفل، أنه بناء على ذلك ينبغي ألا يزيد معدل استحمام الطفل الرضيع عن 3 مرات أسبوعيا، موضحة أنه يكفي مع البشرة العادية استخدام ماء صاف مع إمكانية استخدام جل استحمام لطيف على البشرة ومخصص للرضع.

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وفي حال البشرة الجافة، يمكن الاستحمام باستخدام زيت اللوز؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

ومن المهم ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 37 درجة مئوية، وألا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق.

وللعناية السليمة ببشرة الرضع ينبغي استعمال مستحضرات العناية الخالية من المواد الحافظة والمواد العطرية؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تهيج بشرة الرضيع وإصابتها بالحساسية، مثل اللانولين والبارابين.