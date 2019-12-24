بعد فستان مي عمر صاحب الـ50 مليون.. أغلى 6 أزياء للفنانات المصريات

تألقت الفنانة مي عمر، بفستان الزفاف، بنهاية عرض المصمم العالمي هاني البحيري، الذي جاء مرصع بالألماسات، ذو ذيل عريض وطويل للغاية، مع حمالات رفيعة، مع طرحة عريضة، وطويلة لامعة.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي، إن الفستان تبلغ قيمته 50 مليون جنيه، مؤكدة خلال فعاليات عرض الأزياء الـ100 في مصر، أن الفستان مصنوع من الألماس الحر، والأقمشة المصرية.

"هن" يرصد لكم قائمة بأغلى الفساتين التي ظهرت بها نجمات الفن في مصر:

يسرا ترتدي فستانا بـ100 ألف جنيه

أجرت الفنانة يسرا حوارا مع مجلة "بازار" الإيطالية في نسختها العربية، وظهرت على غلاف المجلة لشهر سبتمبر في جلسة تصوير وصفها البعض بـ"الجريئة".

ارتدت الفنانة يسرا إكسسوارات جلسة التصوير -التي شاركتها فيها الفنانة صبا مبارك- من ماركة "بولجاري"، وتميز "اللوك" بالفخامة والجرأة.

أحد الفساتين التي ارتدتها يسرا خلال جلسة التصوير، من ماركة "دولتشي آند جبانا"، ستايل (cocktail sequin) "أفشولدر" ضيق، معروض للبيع على أحد المواقع المتخصصة في التسوق عبر الإنترنت بسعر 5 آلاف و660 دولارا، أي ما يعادل 100 ألف جنيه، وارتدت عليه عقد من المجموعة الفخمة لـ"بولجاري".

رانيا يوسف ترتدي فساتين في "القاهرة السينمائي" بـ129 ألف جنيه

على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي وعلى السجادة الحمراء، استطاعت الفنانة رانيا يوسف أن تلفت الأنظار إليها بإطلالات مميزة، بلغ سعرها مجمعة ما يعادل 129 ألف جنيه مصري.

وكان الظهور الأول لرانيا يوسف خلال حفل الافتتاح، من تصميم دار الأزياء العالمية بالمان، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا بلا فتحات من الأمام وذا أكمام طويلة، واتسم بالقماش اللامع بالكامل، واكتفت بفتحة واحدة من الخلف من أعلى الظهر وحتى نهاية الظهر.

وبلغت تكلفة الفستان 2,976 دولارا أمريكيا أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري.

أما الإطلالة الثانية، فكانت من خلال فستان جريء كشف عن ساقيها وصدرها من تصميم الستايلست ياسمين دين من توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، وبلغ سعره 1319 دولارا أمريكيا.

وعلى مدار أيام المهرجان ظهرت "رانيا" بإطلالة مختلفة وهي ارتداء جمبسوت كلاسيكية من دار الأزياء العالمية نفسها BALMAIN وقد بلغ سعره 2,605 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه.

وفي اليوم الثامن من فعاليات المهرجان اختارت فستانا قصيرا من دار الأزياء العالمية BALMAIN وبلغ 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو، أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.

فستان دنيا سمير غانم بـ94 ألف جنيه

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، في الدورة العاشرة من مهرجان القنوات الفضائية عن أعمال دراما رمضان الماضي.

وارتدت "دنيا" فستانا من اللون الأزرق، من تصميم اللبناني إيلي صعب، مزود ببليسيه، طويل، "وان شولدر"، له حزام عريض على منطقة الوسط من نفس اللون، دون أكمام، ويبلغ سعره على مواقع البيع عبر الإنترنت نحو 94 ألف جنيه، ولكن تبيعه مواقع أخرى بـ 47 ألف جنيه.

فستان دينا الشربيني مع عمرو دياب يصل سعره لـ77 ألف جنيه

"فستان بليزر" بسيط هو ما اختارته الفنانة دينا الشربيني لظهورها الأخير برفقة الفنان عمرو دياب خلال وجوده في حفل توزيع جوائز Joy، الذي أقيم على هامش منتدى الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفستان الذي ارتدته دينا الشربيني من اللون الأسود، قصيرا "وان شولدر"، له ياقة من الستان كلاسيكية دون إضافات كثيرة، وزينت دينا الشربيني اللوك الخاص بها بعقد وأقراط ماسية، مع تسريحة شعر "ويفي" من اللون البني بسيطة.

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الفستان الذي ارتدته دينا الشربيني من ماركة "بالمان" الفرنسية الشهيرة، ورغم كونه غير متاح على موقع العلامة التجارية نفسها، إلا أنه متاح للشراء عبر مواقع التسوق "أونلاين"، واختلف سعره من موقع لآخر.

وعرضه موقع "MODESENS" الأمريكي بمبلغ 4795 دولارا، وهو ما يقارب الـ80 ألف جنيه مصري، وتحديدا ما يزيد عن 77 ألف جنيه.

ملك قورة ترتدي فستانا بـ72 ألف جنيه

إطلالتان ساحرتان خطفت بهما الفنانة ملك قورة الأنظار إليها، خلال حفل زفاف شقيقتها "مريم" المعروفة بـ"طفلة فيلم غاوي حب"، الذي أقيم منذ فترة بأحد الفنادق الكبرى وسط عدد من نجوم الفن.

ارتدت "ملك" فستانين في حفل الزفاف، وتلقت العديد من التعليقات من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بهما، وحملا توقيع مصممة الأزياء سماح مهران.

وكشفت سماح مهران، عن تفاصيل تعاونها الأول مع الفنانة ملك قورة ووالدتها عبير منير من خلال حفل زفاف "مريم"، حيث وقع اختيار "ملك" عليها بعدما رأت عدة تصميمات لها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلى الرغم من أن الفستان ذا اللون الأحمر، كان الظهور الثاني للفنانة ملك قورة في حفل الزفاف، لكنه كان الاختيار الأول بالنسبة لها، واللون الذي قررت ارتداءه، وتقول "سماح" عنه، بأنها صممته خلال 3 أشهر.

الـ"هاند ميد" كان أكثر ما يميز الفستان الأحمر، كما أنه تم تزويده بالكرانيش أسفل الظهر، وبلغت تكلفته حوالى 4500 دولار، أي ما يقارب الـ72 ألف جنيه: "ملك شاركتني في تصميمه.. كانت بتختار معايا.. وفي الآخر رسمت الشكل وعجبها.. وبدأت تفصيله".

أما فكرة ارتداء فستان آخر، الذي جاء باللون الـ"بيبي بلو" فكان اختياره بالصدفة، وجاء بعد مشاهدة "ملك" لعدد من التصميمات المختلفة: "قالتلي إيه رأيك ألبس فستان تاني؟.. وبسرعة وافقتها، وقولتلها يلا، احنا عملنا الصعب وخلصناه".

واختارت مصممة الأزياء هذا اللون، وتم تفصيل الفستان في نحو 3 أيام: "كانت عاوزة الفستان يكون خفيف، وتعرف تتحرك بيه"، واستغرق الفستان حوالي 150 توبا من التل، وبلغت تكلفته حوالي 3 آلاف دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيه.

أما تصميم فستان عبير منير، والدة العروس، الذي استغرق أيضا قرابة الـ3 أشهر، فجاءت تكلفته بنحو 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 80 ألف جنيه، بحسب حديث "سماح".

59 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري مع "صاحبة السعادة"

بفستان قصير من الشيفون، مُزين بالورود، وتداخل لوني الأحمر والأخضر، مع نقشة بسيطة، ورقبة قصيرة بكرانيش، تألقت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقتها التي أُذيعت على فضائية DMC.

وجاء الفستان، بتوقيع دار أزياء "dolce and gabbana"، الذي بلغ سعره 3.670 دولار، بما يتجاوز الـ 59 ألف جنيه مصري.