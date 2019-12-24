احذري.. التدخين يهدد بتدلي الثديين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
للتدخين آثار سلبية كبيرة، غير إنّ ما حذرت منه الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أنه يرفع خطر تدلي الثديين.
وفسّرت الرابطة ذلك بأنه نظرا لأن النيكوتين يتسبب في تحلل البروتين المعروف باسم "إيلاستين" في الجسم والمسؤول عن مرونة الأنسجة، ما يتسبب في ارتخاء النسيج الضام للثدي، ومن ثم ترهله وتدليه.
ونصحت الرابطة بالإقلاع عن التدخين لتجنب المظهر المتدلي للثديين، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة من أجل تقوية عضلات الثدي، بالإضافة إلى اختيار مشد صدر ذي مقاس مناسب، مع مراعاة تجنب التغيرات الشديدة في الوزن، من خلال الابتعاد مثلا عن الحميات الغذائية القاسية "Crash Diet".
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