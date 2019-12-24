متى يستلزم انسداد الأنف استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يصاحب الإصابة بنزلة برد، العديد من الأعراض التي من بينها انسداد الأنف والتي غالبا ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريبا. لكن إذا استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، بحسب ما أكدت مجلة "الصيدليات الحديثة".
وأرجع المجلة الألمانية ذلك لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لأحد الأدوية.
وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد.
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