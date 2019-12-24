إعطاء الرضع مضادات حيوية يزيد فرص إصابتهم بالحساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

توصلت ورقة بحثية حديثة إلى أن إعطاء الرضع المضادات الحيوية يزيد من فرص الإصابة بالحساسية في فترات لاحقة من مرحلة الطفولة.

وأوضحت الورقة البحثية الأمريكية التي نشرت في العدد الأخير من دورية جاما بيدياتريكس الطبية، أن المضادات الحيوية تزيد أيضًا من فرص إصاباتهم ببكتريا القناة الهضمية.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن الرضع، الذين يتعاطون المضادات الحيوية مثل البنسلين وسيفالوسبورين وغيرها لديهم فرص أكبر للإصابة بأمراض الحساسية.

وتضمن البحث تحليل السجلات الطبية لعدد 798 ألفا و426 طفلا استفادوا من برنامج الرعاية الصحية "تريكير" التابع لوزارة الدفاع والذين ولدوا خلال الفترة من 2001 وحتى 2013.