"نادية" أول ديليفري سكوتر تؤسس فريقا شبابيا: "التوصيلة بـ35 جنيه"

صدفة قادتها إلى تغيير مسارها بعد أن كانت ربة منزل، وبالبحث عن عمل قررت استقلال دراجتها البخارية لتوصيل الطلبات إلى المنازل، حتى وبمرور عامين من تدشين مشروعها القيادي والمعتمد على آلة "سكوتر"، شكلت أول فريق شبابي يعمل في الخدمة على مستوى الإسكندرية مقابل 35 جنيها.

تحكي نادية عبدالصمد، الحاصلة على ليسانس آداب، قسم تاريخ، أنها تعتمد في دراجتها البخارية كوسيلة مواصلة لقضاء حاجاتها الضرورية، حتى فجأة وبدون سابق إنذار بعد قضاء وقت في البحث عن عمل، قررت استقلالها لتوصيل طلبات المنازل، وتقول: "أنا وقتها كنت بشتري حاجة أون لاين، وكانوا محتاجين ناس توصل الطلبات، وساعتها عرضت عليهم خدمة التوصيل فجأة خصوصا أنها وسيلة مواصلاتي وتحركاتي، والفكرة جت بالصدفة، كنت واصلة لمرحلة عايزة أشتغل أي حاجة"، متابعة أنها قضت وقت بالعمل بمكتبة الإسكندرية.

في الصباح الباكر، ترتدي "نادية" ملابسها المحتشمة الداكنة، لتستقل آلة "سكوتر" الخاصة، وتشرع في توصيل الطلبات بالفترة الصباحية لـ6 ساعات، يوميًا، بعد أن رتبت جدول الأماكن الراغبة في الوصول إليها على مستوى الإسكندرية حتى مع شهرتها وتزايد الطلبات خصوصًا من ربات البيوت من منطقة ميامي وحتى بحري، قررت تشكيل فريق شبابي يعمل بالفترة المسائية.

وتضيف "نادية"، لـ"الوطن": "أنا بعمل حوالي 8 أوردرات في اليوم، ومش بيكفي"، متابعة أنها استعانت بعدد من الشباب والفتيات الذين لم توفق معهم، حتى قررت التعاون مع شقيقها، وشقيق زوجها لتوصيل الطلبات بالفترة المسائية مقابل السعر نفسه وهو 35 جنيها.

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الالتزام بالمواعيد، والأمانة، وحسن الأسلوب في التعامل مع العملاء، معايير تختارها "نادية" في المتقدمين للانضمام إلى فريقها بجانب توفير "سكوتر".

ورغم كونها وحيدة في المجال إلا أنها فخورة باختيارها لتلك المهنة، رغم الصعوبات التي تواجهها من بينها المضايقات في الشارع، حين يراها البعض سيدة جريئة تستقل "سكوتر": "أنا بلاقي المضايقات العادية اللي ممكن أي ست تلاقيها في الشارع، وهفضل فخورة بشغلانتي كأول ست تشتغلها".