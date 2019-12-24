طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر في المنزل

طلاء الأظافر واحد من المستحضرات التجميلية المميزة، التي تُزين أظافرك، وتجعل اليد تبدو بشكل أنثوي مميز، وتقع بعض الفتيات في أومة انتهاء طلاء الأظافر، مما يضعها في مأزق عند محاولاتها لإزالة الطلاء، او تبديل لونه.
وإليكٍ وصفة بسيطة لتحضير طلاء الأظافر في المنزل
مكونات تحضير طلاء الأظافر
عطر
ليمون
خل أبيض
طريقة إزالة الطلاء
في وعاء عميق صغير الحجم، ضعي الخل، مع الليمون، وضيفي له "رشة" عطر بها كحول.
ضعي أظافر في الخليط، وابدأي بفرك الأظافر بالقطن، حتى تزيليه تمامًا.
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