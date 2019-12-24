قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل شيش طاووق بصوص البيستو، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير شيش طاووق بصوص البيستو أوراك دجاج صوص بيستو جاهز جبنة بارميزان فلفل أحمر كريمة لباني زيت بودرة Advertisements ثوم وبصل عصير ليمون ملح وفلفل طريقة عمل شيش طاووق بصوص البيستو تشوح التوابل في الزيت. تضاف أوراك الدجاج وتشوح جيدا حتى تدخل في السواء. يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون. يضاف الفلفل الأحمر ويقلب جيدا. تضاف الكريمة والجبنة وصوص البيستو وتقلب جيدا ثم تقدم.

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