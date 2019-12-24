6 أفكار للاحتفال بليلة كريسماس مميزة

إذا كنت ترغبين في قضاء أفضل ليلة رأس السنة، يقدم لك التقرير التالي أفضل الأفكار، سواء لقضاء العطلة خارج المنزل، أو في البيت ضمن أجواء احتفالية رائعة، بحسب موقع "هاوس هولد"، الأمريكي.

بدلا من الأحمر جربي ارتداء فستان من اللون الأسود

اجعلها مناسبة خاصة حقًا مع فستان باللون الأسود، وملابس رسمية، وساعات فخمة، اذهبي لمطعم يعزف القيثارة.

جهزي الكاكاو الساخن لأسرتك

إذا كنتِ تنوين قضاء ليلة عيد الميلاد في البيت، جهزي ستاند من الكاكاو الساخن، وزينيه بزينة رأس السنة، واجعليه ممتلئا دوما لمن يريد تناول هذا المشروب الساخن اللذيذ، وأضيفي إليه المارشميو.

أفلام الكريسماس

ادعي أقرب وأعز الناس لحضور حفل عرض لجميع أفلام عيد الميلاد الكلاسيكية، وقومي بالتصويت على فيلم مفضل لعرضه لمدة ليلة كاملة.

شجرة من البالون

إذا صعب عليكِ تجهيز شجرة الكريسماس الخضراء الرائعة في منزلك، يمكنك تجريب إنشاء طابع احتفالي من نوع خاص مع صنع شجرة من البالونات.

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جهزي حلوى رأس السنة

يمكنك أن تستبدلي العشاء الفاخر يوم رأس السنة بتجهيز تورتة أو حلوى مميزة للاحتفال بهذا اليوم مع أسرتك داخل المنزل المليئ بالدفء.

اشعلي الشموع

ضعي على المائدة شموعا من اللون الأحمر والأخضر بدلاً من الشموع البيضاء.

جميعها أفكار بسيطة يمكنك تجهيزها في المنزل بأسعار معقولة لقضاء ليلة رأس السنة مميزة.